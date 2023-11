Lucid avverte la concorrenza: 'Non faremo solo auto luxury'

Considerare Lucid Motors come un "semplice" produttore di veicoli esclusivi è riduttivo, o perlomeno lo sarà in futuro. Infatti, Lucid non produrrà solamente auto luxury, a dichiararlo è Derek Jenkins (capo del reparto design) in persona, aggiungendo anche qualche dettaglio in più sui piani per i prossimi anni.

A lanciare questa bomba è stato un pezzo grosso del brand californiano che in questi ultimi anni si è lanciato nella produzione di quattro ruote elettriche portando a casa grandissimi risultati, sia di popolarità che di mercato. Lucid non è un marchio per automobilisti benestanti, o non sarà solamente questo. Gli obiettivi da raggiungere sono ben altri, e soprattutto sono variegati.

A riportare quanto annunciato ci ha pensato Patrick George di InsideEVs: "È importante capire - ha detto Jenkins rispondendo alle domande del giornalista - che non siamo qui solamente per produrre veicoli lussuosi. L'obiettivo è di raggiungere il massimo livello in ogni campo, in ogni segmento".

Osservando però i listini dei modelli attuali della casa statunitense, ci si accorge di come la realtà contemporanea sia ben lontana da questo obiettivo. Lucid Air Sapphire, la versione più costosa della Air, ha un prezzo di 249.000 dollari, Lucid Air Pure parte da 77.400 dollari, mentre il SUV Gravity appena svelato al Los Angeles Auto Show dovrebbe presentare un prezzo base pari a 80.000 dollari.

Inoltre, c'è attesa per un nuovo modello Lucid annunciato tempo fa dal CEO Peter Rawlinson, auto che dovrebbe presentare un listino di circa 50.000 dollari. In questo caso Jenkins ha confermato le voci a proposito, affermando che si dovrebbe trattare di un crossover. Non ci sono state conferme, invece, per il misterioso pick-up Lucid pronto a sfidare Cybertruck.