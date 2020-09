Lucid Air Wagon: ecco come potrebbe presentarsi la EV familiare

Lucid Motors è una compagnia automobilistica fondata pochi anni fa, ma già adesso promette di fare faville grazie alle doti eccellenti dei suoi veicoli completamente elettrici.

Entro poche settimane la casa californiana potrebbe cominciare a spedire ai clienti la sua Lucid Air, una berlina premium in grado di garantire un'eccellente autonomia di 830 chilometri per singola carica tramite un pacco batterie da 113 kWh, e di percorrere il quarto di miglio in meno di 10 secondi. A riprova di quest'ultima affermazione vi consigliamo di dare un'occhiata alla recente gara d'accelerazione contro una Tesla Model S.

Nel frattempo però Lucid Motors sta sviluppando altri tipi di veicoli, e tra questi c'è sicuramente un SUV, poiché circa un mese fa sono trapelate su Twitter delle immagini rivelatrici, le quali lo mostravano in forme piuttosto spigolose e sinceramente inaspettate.

I ragazzi di InsideEVs però sarebbero molto eccitati se il brand decidesse di proporre una versione familiare della sua Air. I fan dei SUV paiono essere innumerevoli, ma non sono poche le persone le quali prenderebbero in considerazione un'elettrica station wagon.

Per questo motivo Andrei Nedelea di InsideEVs ha provato a immaginare una Air wagon che, a nostro parere, assume delle forme davvero interessanti. Come Nedelea stesso ha provato a spiegare, le possibilità che un veicolo simile raggiunga il mercato sono bassissime, ma a pensarci in questo preciso momento non è possibile per i consumatori acquistare un'auto elettrica station wagon: una mossa del genere potrebbe riscontrare un discreto successo.

Prima di farci sapere cosa pensate di questa eventualità, vi consigliamo di leggere le parole del CEO di Volkswagen Herbert Diess in merito alla Tesla Model Y che ha provato personalmente:"è un riferimento da molti punti di vista."