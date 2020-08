Lucid Air contro Tesla Model S: la drag race che tutti aspettavano

Il video in fondo alla pagina, condiviso su Twitter da E for Electric, mette sulla griglia di partenza due vetture che finora si erano scontrate tra loro soltanto da lontano, in una battaglia sui numeri relativi alla potenza, all'autonomia, alla tecnologia di bordo o al sistema di ricarica.

Finalmente però abbiamo potuto vederle fisicamente l'una di fianco all'altra: stiamo parlando della imminente Lucid Air e della Tesla Model S di Elon Musk. Certo una gara d'accelerazione rivela ben poco delle peculiarità e dei punti di forza di entrambe le vetture, ma è comunque interessante conoscere i primi dettagli circa la velocità della Air, che sotto questo punto di vista è ancora avvolta dal mistero.

Come potete vedere anche voi grazie alla breve clip, la Air è partita con una velocità fulminante, lasciando di stucco la Model S che nonostante tutto, pochi secondi dopo, ha comunque provato con grande tenacia a tener botta fino alla fine. Al momento però non possiamo ancora decretare una vincitrice, in quanto non conosciamo la versione esatta della Model S che ha partecipato alla gara.

Secondo alcuni utenti infatti la berlina di Elon Musk rappresenta soltanto in una delle sue prime versioni giunte sul mercato, mentre E for Electric ci tiene a ribadire sia stata acquistata soltanto poco tempo prima, precisando inoltre sia la variante attualmente più veloce in assoluto:"Sì, è la Tesla più veloce ad oggi."

In attesa di sapere di più riguardo questo specifico evento, vi rimandiamo alle ultime informazioni sulla Lucid Air la quale, in base a un test effettuato da un ente di terze parti in ciclo EPA, riesce a garantire un'autonomia di ben 830 chilometri per singola carica. Questo dato evidenzia un record assoluto per un'auto elettrica di serie, e di recente Lucid Motors ha oltretutto rivelato il suo sistema di ricarica proprietario, che funziona a 300 kW e immette nella vettura 32 chilometri di autonomia per ogni minuto alla colonnina.