La Lucid Air è strabiliante: 830 km di autonomia elettrica

Alcuni giorni fa abbiamo discusso circa le anticipazioni che Lucid Motors fece riguardo la sua Air, una berlina premium elettriche che andrà a scontrarsi con l'apprezzatissima Tesla Model S. Allora si parlava di un'autonomia per singola carica di circa 710 chilometri, ma a quanto pare le stime erano al ribasso.

Secondo un test indipendente difatti la EV sarebbe capace di superare gli 800 chilometri di range, andando a confermare le promesse di Peter Rawlinson, attuale CEO della compagnia. Mesi fa le sue affermazioni parvero ai limiti dell'impossibile, ma ogni giorno che passa i numeri sembrano diventare sempre più probabili.

Lucid ha infatti appena rilasciato i risultati del test basato su ciclo EPA vantandosi di ben 832 chilometri di autonomia:"Questo nuovo range di benchmark è stato registrato con FEV North America, Inc. di Auburn Hills, in Michigan, applicando il test EPA a ciclo misto con fattore di adeguamento standard." Per coloro i quali fossero interessati a scendere più nel dettaglio, in calce abbiamo proposto delle tabelle piuttosto approfondite.

A ogni modo Rawlinson non può che essere soddisfatto dall'ottenimento, e ha commentato così la vicenda:"Sono felicissimo del fatto che la Lucid Air abbia ottenuto un'autonomia EPA stimata di 832 chilometri tramite una verifica indipendente, e questo rappresenta una pietra miliare per lo sviluppo delle EV, raggiunta interamente attraverso tecnologia proprietaria Lucid. Credo che la nostra architettura a 900 volt, l'efficacia dei nostri pacchi batteria, la miniaturizzazione dei motori e dell'elettronica, il sistema di trasmissione integrato, l'aerodinamica, il telaio e i sistemi termici, il software e l'efficienza generale del sistema siano oramai arrivate a un punto dove l'insieme di tutto setta un nuovo standard e garantisce un livello da primato."



In riassunto, la casa automobilistica californiana è riuscita a tagliare un traguardo estremamente ambito, ma l'efficienza meccanica non è l'unico settore dove il brand vuole concentrarsi. Lucid sta contemporaneamente sviluppando un sistema di guida autonoma proprietario per provare a superare Tesla sull'assistenza alla guida e sulla tecnologia a disposizione del conducente.