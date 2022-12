La Lucid Air Sapphire batte la Tesla Model S e la Bugatti Chiron in una drag race

La Lucid Air Sapphire si è resa protagonista assoluta in una gara di accelerazione contro la Tesla Model S e la Bugatti Chiron Pur Sport. La berlina di Lucid, dotata di tre motori da oltre 1.200 CV, è risulta essere la più veloce della tre, nonostante la concorrenza italiana da ben 1.500 CV.

Bugatti Chiron Pur SPORT è attualmente l'auto termica più veloce in produzione, vanta una potenza mostruosa e non avrebbe alcun problema a stracciare qualsiasi avversario in una gara più lunga, ma in accelerazione ha sorpreso tutti la Air Sapphire di Lucid, azienda che per Elon Musk fallirà a breve.

Il test eseguito da Hagerty è avvenuto in stile “Fast and Furious”, leggasi su un quarto di miglio (400 metri), e in una distanza così breve l'Air Sapphire è riuscita a raggiungere una velocità di ben 251 chilometri all'ora, finendo davanti alla Model S (244,6 chilometri orari), e infine alla Bugatti (250 chilometri orari). Il tempo registrato è stato di 9,1 secondi, due decimi più veloci rispetto all'auto di Elon Musk e della Bugatti, con entrambe che hanno fermato il cronometro a 9,3 secondi.

Un margine irrisorio quindi, inoltre dal video che trovate qui in alto si può notare come di fatto il bolide di Lucid e quello di Tesla siano stati appaiati per i primi metri, fino a che l'Air Sapphire ha preso un leggero vantaggio finendo poi davanti al gruppetto. Leggermente peggio ha fatto allo scatto la Bugatti, che dalla sua ha un minor controllo della trazione e ciò l'ha costretta a un leggerissimo pattinamento che è costato appunto quei due decimi finali.

Ma c'è di più perché i ragazzi di Hagerty, non contenti, hanno deciso di far sfidare la Lucid Air Sapphire con una Ducati Panigale V4 SP2 da 210 CV, e anche in questo caso ha trionfato l'auto elettrica, anche se alla fine la due ruote bolognese ha registrato una velocità di punta più elevata pari a 252,6 chilometri all'ora.