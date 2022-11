La Lucid Air Sapphire sfida la Tesla Model S Plaid: tre motori per 1.200 CV

Nonostante le raccomandazioni dell'ADEME, che consiglia di acquistare elettriche piccole e leggere per sfruttare la massima efficienza, il mercato sembra andare da tutt'altra parte, con vetture premium molto pesanti e potenti. Ecco ad esempio la nuova, spaziale Lucid Air Sapphire.

Lucid è ormai una realtà affermata del mondo automotive elettrico, anche se le sue vetture sono riservate a gente facoltosa che ha la possibilità di spendere in Europa più di 200.000 euro. Le sue vetture sono quelle con più autonomia in assoluto sul mercato, ora con la Air Sapphire si toccano anche prestazioni mai viste sinora su una Lucid. Ispirata in qualche modo alla tecnica della Tesla Model S Plaid, la Lucid Air Sapphire monta tre motori elettrici, ha trazione AWD e ben 1.200 CV di potenza.

Il suo scatto è impressionante: lo 0-96 km/h è possibile in 1,89 secondi, lo 0-160 km/h in 3,87 secondi. Il quarto di miglio, i nostri 400 metri, si percorre in meno di 9 secondi. La compagnia americana assicura che la Air Sapphire può toccare i 330 km/h di velocità massima. Sulla carta dunque è persino più veloce della Tesla Model S Plaid (La Tesla Model S Plaid arriva in Italia), ed Elon Musk non sarà affatto contento di questa cosa. La produzione della Lucid Air Sapphire inizierà nella prima metà del 2023, con le consegne che seguiranno poco dopo. Il suo prezzo? Negli USA costerà 249.900 dollari in edizione limitata, in Europa potrebbe superare tranquillamente i 300.000 euro.