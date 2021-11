La Lucid Air ha una qualità costruttiva impressionante

Qualche anno fa Lucid Motors ha comunicato l'ambizioso obbiettivo di aggredire il mercato delle auto elettriche con grande stile, cioè sviluppando e poi commercializzando una ammiraglia premium a zero emissioni dalla qualità elevata e dalle specifiche tecniche di primissima fascia.

Alla fine di ottobre, quando il brand ha avviato le consegne della Lucid Air, abbiamo scoperto che il CEO ed ex ingegnere Tesla, Peter Rawlinson, ha mantenuto le promesse come meglio non poteva, poiché la sua berlina di lusso è davvero eccezionale, soprattutto per una prima assoluta come questa.

Adesso però vogliamo soffermarci proprio sulle finiture, sulla qualità dell'assemblaggio e sulla distanza tra i pannelli della scocca. Grazie all'evento Lucid tenutosi lo scorso 30 ottobre in California, e all'esperienza registrata dalla cliente Vivianna Van Deerlin, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alla macchina a caccia di eventuali difetti.

La residente del New Jersey non aveva alcuna intenzione di tornare a casa con la sua Air Dream Edition percorrendo 5.000 chilometri da una costa all'altra degli Stati Uniti, per cui sta ancora aspettando la consegna della vettura. Questo tuttavia non ci impedisce di raccogliere il materiale video per appurare l'incredibile maestria nell'assemblaggio, che per i primi esemplari è stato effettuato a mano.

"A questo stadio del processo, si parla meno di robot e più di interventi manuali. E' tutto coreografato con attenzione. Abbiamo alcuni robot e l'automazione, ma questo veicolo viene assemblato da esseri umani. Ci vuole una certa maestria." Così Art Schlaud si è espresso nel merito della questione.



Per chi si fosse perso il percorso di avvicinamento al debutto possiamo condividere le specifiche tecniche della Air Dream Edition, la quale garantisce un range per singola carica pari ad 837 chilometri e va da 0 a 96 km/h in appena 2,7 secondi grazie a ben 944 cavalli di potenza. La gamma però è piuttosto ampia, e per i clienti meno esigenti esistono anche opzioni meno costose.