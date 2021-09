La Lucid Air è pronta! Ecco il primo test in strada con la promettente EV

La Lucid Air è una delle vetture elettriche più attese in assoluto, in quanto il produttore statunitense promette prestazioni di primo livello, un'autonomia per singola carica da record, un abitacolo hi-tech e una qualità costruttiva degna delle migliori tedesche.

Per il momento i requisiti in termini di range e performance sono già stati centrati in pieno, dato che un prototipo in drag race ha battuto la Tesla Model S e la EPA ha appena parlato di 837 km di autonomia per la versione con la batteria più grande.

Adesso invece vogliamo mostrarvi il video in alto, in quanto immortala il primo test in strada a bordo di una Lucid Air in versione definitiva. I ragazzi di MotorTrend hanno avuto l'occasione di guidare la Air Dream Edition Range la quale, a detta del CEO e CTO di Lucid Motors Peter Rawlinson, servirà a "mettere a nanna l'ansia da autonomia una volta e per tutte."

Il modello Range serve proprio a questo, poiché con un gigantesco pacco batterie, un'efficienza elevata e un coefficiente aerodinamico particolarmente basso, va praticamente a garantire un range da record per il suo segmento di riferimento:"...bisogna ottenere l'efficienza. Se hai un pacco batteria abbastanza grande a garantire energia per il range, questo potrà anche produrre potenza, così si ottengono le performance come conseguenza del range."



Mentre la guidava, Jonny Lieberman di MotorTrend l'ha descritta come una vettura incredibilmente veloce e sorprendentemente agile. In seconda battuta ne ha anche elogiato le finiture e il comfort, mentre nel finale del video il focus si è spostato su un test di autonomia in condizioni reali: all'inizio la macchina mostrava 809 km di autonomia residua e, dopo aver percorso 658 km per raggiungere San Francisco, il quadro degli strumenti segnalava ancora 112 km residui. Facendo una semplice addizione potremmo dire che la Lucid Air Dream Edition Range può tranquillamente garantire 750 km effettivi, ma non è da escludere il fatto che possa superare facilmente gli 800 km con una guida particolarmente rilassata.



Ora come ora non siamo ancora in grado di condividere una data ufficiale per il debutto della Lucid Air in Europa. All'inizio di quest'anno la compagnia era convinta di poterla distribuire entro la fine del 2021, ma i piani potrebbero aver subito qualche ritardo.