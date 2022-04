La Lucid Air pronta per l'Europa: arriva la berlina elettrica anti-Tesla

L'arrivo della Lucid Air sul mercato americano si può tranquillamente paragonare a un terremoto in piena regola, con la stessa Tesla che ha tremato non poco. Ora la berlina elettrica super tecnologica potrebbe finalmente arrivare in Europa.

Attendiamo l'arrivo della Lucid Air in Europa da diversi mesi e ora abbiamo una possibile data. O meglio: una possibile finestra di arrivo. Un portavoce della compagnia ha confermato che la Lucid Air potrebbe arrivare in Europa a giugno, al peggio a luglio. Ovviamente non tutti i Paesi avranno le medesime scorte, almeno inizialmente: secondo Autocar il primo Paese europeo a ricevere la Lucid Air sarà la Germania, Paese in cui la compagnia americana vorrebbe realizzare un quartier generale per il vecchio continente. Non un caso, visto che in Germania si trova anche il primo e unico (al momento) impianto Tesla d'Europa (dentro la Tesla Giga Berlin).

La società porterà poi la sua vettura nei mercati europei più avanzati tecnologicamente, ovvero con più colonnine di ricarica e già pronti per lo switch elettrico, pensiamo alla Norvegia e ai Paesi Bassi. Anche il Regno Unito potrebbe essere uno dei primi Paesi a commercializzare la berlina americana, del resto sappiamo che Lucid ha già in programma la costruzione di una Air con guida a destra.

Non si sa ancora nulla invece del prezzo europeo della Air, che alla base della gamma dovrebbe proporre la Air Pure con 654 km di autonomia (che costa negli USA 77.400 dollari). La variante Grand Touring con 830 km di autonomia viene venduta oltreoceano a 140.500 dollari, mentre per la Air Dream Edition servono 169.000 dollari (prezzo che sta salendo a 200.000 dollari proprio in queste settimane). Per saperne di più: la Lucid Air Dream Edition da 1.125 CV alla prova.