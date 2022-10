Lucid Air, produzione triplicata nel Q3 2022: il terzo trimestre è da record

Lo scorso agosto Elon Musk ha preso in giro Lucid Group dopo l’annuncio sul taglio della produzione per il 2022. Il continuo calo delle aspettative ha sorpreso il CEO della rivale Tesla, ma ora la produzione di Lucid Air sta registrando numeri record: nel terzo trimestre del 2022 è stato raggiunto finalmente un numero a quattro cifre!

Le dichiarazioni recenti da parte della casa automobilistica americana restano lievemente vaghe in quanto non si tratta della relazione finanziaria effettiva, che verrà pubblicata l’8 novembre. Ciononostante, già abbiamo una panoramica dei risultati raggiunti: nel Q3 dell’anno corrente, infatti, si parla di una produzione triplicata a 2.282 unità, con 1.398 consegne nello stesso periodo. Per quest’anno, dunque, si parla di 2.437 consegne avvenute.

Questi numeri preliminari confermano che Lucid Group sta lavorando continuamente per riuscire a rispettare le aspettative dell’azienda, riabbassate nel corso dell’anno a 6.000 a 7.000 veicoli prodotti per l’intero 2022. Considerato che dal Q1 al Q3 sono state prodotte circa 3.687 Lucid Air, con le migliorie nella produzione di questi ultimi mesi si dovrebbe raggiungere un totale di circa 2.313-3.313 automobili prodotte nel Q4 del 2022. In altre parole, gli impianti di produzione di Lucid dovranno fare un nuovo record, ma non sembra affatto impossibile dati i recenti risultati.

Con oltre 37.000 prenotazioni registrate, tuttavia, gli acquirenti dovranno aspettare ancora mesi - se non anni – per ricevere la loro Lucid Air.