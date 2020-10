Lucid Air: ecco prezzo e caratteristiche della variante più economica

Lucid Motors ha finalmente annunciato ulteriori dettagli su prestazioni e prezzo per il modello entry-level della sua Lucid Air. La vettura completamente elettrica raggiungerà il mercato statunitense nel 2022, e speriamo possa debuttare in Europa non molto tempo dopo.

La EV metterà 486 cavalli a disposizione del conducente, ma i futuri clienti potranno anche optare per una variante dual-motor, che include la trazione all-wheel drive invece che inviare l'output verso le sole ruote posteriori. In questa configurazione la Air promette un'autonomia per singola carica di 653 chilometri in ciclo EPA, e richiederà un esborso di 77.400 euro escludendo i vari incentivi nazionali e non, che tra le altre cose comprenderanno anche tre anni di ricarica gratuita presso l'infrastruttura di Electrify America.

Passando agli interni, visibili dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, possiamo notare un allestimento in PurLuxe senza l'utilizzo pelle animale in un tema Mojave ornato da un enorme display da 34 pollici per la strumentazione di bordo accompagnato dalla suite DreamDrive per l'assistenza alla guida e da un display sulla console centrale per l'infotainment.

Salendo nella gamma troviamo la Lucid Air Touring, che dovrebbe costare 95.000 dollari senza incentivi, offrendo 653 chilometri per singola carica, una configurazione a due motori come standard e una potenza di 629 cavalli. Secondo la casa sarà capace di accelerare da 0 a 96 km/h in appena 3,2 secondi, di completare il quarto di miglio in 11,4 secondi e di toccare i 250 km/h di velocità massima.

A ogni modo le prime due versioni a vedere il mercato saranno altre: la Air Grand Touring e la Air Dream Edition raggiungeranno i consumatori nella secondo quarto del 2021. La prima erogherà più di 800 cavalli di potenza e garantirà un'autonomia di 832 chilometri per singola carica mentre la seconda, stratosferica, scaricherà sull'asfalto circa 1.100 cavalli di potenza per un range di 748 chilometri. Ovviamente prestazioni record hanno un costo: 161.500 dollari incentivi inclusi.



Sarà molto interessante capire chi tra Lucid Air Dream Edition e Tesla Model S Plaid la spunterà in termini prestazionali, ma di sicuro entrambe lasceranno stupefatti i loro fortunati acquirenti. Per chi non lo sapesse, la Tesla Model S plaid ha appena distrutto un record sul tracciato del Laguna Seca, e come la top di gamma di Lucid Motors necessiterà di un enorme assegno per essere acquistata.