Una Lucid Air ha preso fuoco durante il trasporto: le immagini

Lucid è uno dei brand emergenti del momento, una realtà tutta americana nata da un ex ingegnere di Tesla che è stata capace di lanciare una vettura straordinaria, iper tecnologica: la Lucid Air. Peccato che una di queste unità sia andata distrutta durante un trasporto.

Siamo in Massachusetts, del resto Lucid è un marchio americano che non ha ancora iniziato la commercializzazione in Europa (cosa che però potrebbe accadere presto: la Lucid Air è pronta a sbarcare in Europa). Una Lucid Air stava viaggiando su una bisarca quando all'improvviso ha preso fuoco, incendiando il mezzo che la stava spostando e un edificio poco distante al momento dell'incidente.

Incidente che ancora non ha un motivo ufficiale: si potrebbe pensare che la vettura elettrica abbia preso fuoco in modo spontaneo, è invece anche più probabile che a prendere fuoco sia stato il motore del veicolo trasportatore. Una volta che le fiamme hanno raggiunto il pacco batterie dell'auto, domare le fiamme è risultato davvero difficile per i vigili del fuoco intervenuti sul posto - che non hanno potuto fare altro che controllare la situazione e attendere che la vettura finisse di bruciare.

Come si può vedere, l'auto è stata completamente distrutta. Per fortuna nessuno si è fatto male e nessun'altra vettura è stata coinvolta, la bisarca infatti era vuota, stava trasportando solo la Lucid Air - che a giudicare dai cerchi era una Dream Edition, una vettura eccezionale con 830 km di autonomia e un costo di circa 170.000 dollari.