Lucid Air nuova regina elettrica del quarto di miglio? Probabilmente sì

Ben Sullins parla di vetture Tesla in continuazione, ma di recente ha promesso contenuti un po' più variegati circa le auto elettriche. Se il tuo interesse sono le EV in generale, e nel corso delle ultime settimane non citi la Lucid Air, è come se mancasse un pezzo del puzzle.

Tralasciando il fatto che in Lucid Motors lavorano parecchi ex dipendenti di Tesla come Peter Rawlinson, attuale CEO e CTO di Lucid Motors e vicepresidente ingegneristico in Tesla fino a pochi anni fa, basta andare dritti ai numeri per accorgersi che qualcosa è cambiato.

La Lucid Air in una manciata di settimane ha dimostrato di possedere un'autonomia eccezionale, pari circa a 830 chilometri per singola carica in ciclo EPA, e di poter percorrere il classico quarto di miglio in un tempo da mani nei capelli: meno di 10 secondi.

Sullins quindi si è chiesto se la Lucid Air diventerà la prossima figura di riferimento nel mondo delle auto elettriche, e in via preventiva pare lo sarà, almeno stando ai numeri. Tra le altre cose Lucid Motors ci tiene ad assicurarsi un debutto coi fiocchi per la Air, ma non dobbiamo dimenticare che tantissime startup nel tempo hanno puntato davvero in alto fallendo poi miseramente all'atto pratico.

Lucid però è andata ben oltre la fase di ideazione e pre-produzione, e difatti sembra abbia trovato il bandolo della matassa. Un segnale importante in questo senso deriva dalla divulgazione fatta dal brand circa la tecnologia del pacco batteria integrato nella Air, il quale ha una capacità di 113 kWh e può essere ricaricato tramite un sistema proprietario con una potenza massima di circa 300 kW. Ecco, vedere la vettura battere una Tesla Model S in strada e conoscere già il sistema con il quale potrà essere ricaricata, serve di sicuro a garantire un po' di certezza in più rispetto a progetti come quello di Dyson.

In chiusura, restando in tema di auto elettriche, vi rimandiamo a un recentissimo sondaggio circa le opinioni degli automobilisti del Regno Unito: quasi la metà di essi acquisterebbe una EV entro i prossimi anni.