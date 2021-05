La Lucid Air mostra il suo avveniristico abitacolo: lusso e tecnologia al top

Lucid Motors ha intenzione di sconvolgere il mercato delle auto elettriche attraverso un prodotto estremamente curato, lussuoso, performante e tecnologicamente avanzato. La Lucid Air promette infatti numeri e funzionalità in grado di generare un taglio netto col passato, e adesso possiamo finalmente saggiarne qualche aspetto.

Il video in alto, appena trasmesso su YouTube dal canale ufficiale della casa automobilistica statunitense, si concentra sull'abitacolo hi-tech e sull'interfaccia utente dei display di bordo. A una prima occhiata la direzione intrapresa non sembra allontanarsi molto dai sentieri che Porsche Taycan, Tesla Model S o Mercedes-Benz EQS stanno percorrendo: un enorme display flottante da 34 pollici domina il cruscotto e viene affiancato da un'altra unità utile all'infotainment e disposta verticalmente tra i due passeggeri anteriori. Tramite il primo, diviso in tre diverse sezioni, il conducente può tenere sott'occhio gli elementi più importanti: da sinistra verso destra troviamo la gestione dei fari e dei tergicristalli, la visione di velocità e autonomia e infine l'area atta alla multimedialità e alla navigazione. Il display sulla console centrale è stato invece denominato Pilot Panel, e si occupa di controllare i vari sistemi del veicolo, il condizionamento, l'illuminazione interna e i sedili.

L'aspetto fondamentale che gli ingegneri hanno tenuto fin da subito in considerazione riguarda l'adattabilità del software alle esigenze del conducente: il team ha inserito una rotella e tre pulsanti su entrambi i lati del volante, nonché un interessante controllo a rotazione situato tra i due display.

Come già annunciato tempo fa, i passeggeri verranno accompagnati dalle avvolgenti sonorità degli speaker con Dolby Atmos, che per la prima volta in assoluto si fanno strada all'interno di un'autovettura (a meno di ritardi nella commercializzazione). Questo non si traduce soltanto in un ottimo ascolto dei brani, ma anche in sistemi di avviso, i quali sfruttano la provenienza del suono per indicare eventuali veicoli in arrivo dall'angolo cieco.



La Lucid Air proverà ad accontentare "tutte" le tasche proponendosi in un'ampia gamma di configurazioni ed allestimenti: si parte dalla Air Pure per arrivare all'incredibile Air Dream Edition.