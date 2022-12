La Lucid Air secondo Marques Brownlee: 'Meglio della Model S, tranne in una cosa...'

La Lucid Air, una delle auto elettriche più chiacchierate del momento, è finita nel mirino di Marques Brownlee, famosissimo youtuber che è solito effettuare recensioni tech sul Tubo e che di recente ha deciso di cimentarsi anche con le auto green.

MKBHD, l'acronimo del canale YouTube di Brownlee, ha ben pensato di passare allo scanner la splendida berlina elettrica americana, da molti spesso e volentieri soprannominata l'anti Tesla. Nel filmato in questione, dal titolo “Lucid Air, How to One-Up Tesla!” lo youtuber elogia l'auto Full Electric, definendola migliore della Tesla Model S in tutti i settori tranne in una una cosa.

Prima di tutto, rispetto all'auto di Elon Musk, l'Air ha un'autonomia migliore, come confermato anche dalla classifica delle migliori EV del mercato. Di conseguenza, con una sola ricarica si percorrono più chilometri rispetto alla rivale diretta. Secondariamente, per ricaricare la batteria ci vuole meno tempo con la Lucid rispetto alla Tesla, inoltre, anche gli interni vengono considerati più lussuosi e confortevoli grazie a sedili più comodi e a una maggiore silenziosità. Brownlee è rimasto impressionato dal parabrezza, e non solo.

Ma qual è quindi l'unica categoria in cui la Lucid Air perde contro l'auto di Elon Musk? Ebbene, per MKBHD si tratterebbe del baule. Come fa notare lo youtuber nella parte finale della recensione, a non convincere è l'apertura dello stesso, giudicata troppo minuta. In pratica la Lucid Air ha un baule che si apre in maniera elettronica, ma una volta aperto vi è poco spazio per inserire dei prodotti voluminosi, nonostante sia comunque capiente.

Si tratta quindi di un difetto non da poco tenendo conto che, ogni qual volta volessimo portare un qualcosa di ingombrante con noi, dovremo fare alquanto fatica nel riporlo nel suo vano. E voi cosa ne pensate, siete d'accordo con la recensione di Marques Brownlee? Fatecelo sapere nell'apposito spazio commenti. Vi ricordiamo infine che recentemente la Lucid Air ha sfidato una Bugatti in una drag race e il risultato è stato sorprendente.