Lucid Air: ecco l'interfaccia utente definitiva dell'ammiraglia elettrica

L'attuale e rapidissimo processo di elettrificazione sta portando ad ulteriori grossi cambiamenti nel mondo delle auto, e tra questi c'è sicuramente il perfezionamento di display e interfaccia utente all'interno dell'abitacolo.

In questo senso è impossibile non citare l'avveniristico MBUX Hypersreen di Mercedes-Benz, oppure il più minimale ma comunque efficace sistema implementato da Tesla all'interno delle sue EV. Adesso però sono arrivate sul mercato anche le Lucid Air: ammiraglie completamente elettriche che promettono faville sotto ogni punto di vista.

Ebbene, grazie al nuovo video pubblicato su YouTube dal canale EV Nomads - Branden & Kalie, abbiamo finalmente modo di dare uno sguardo approfondito all'infotainment del veicolo, il quale trasuda avanzamento tecnologico da ogni poro. Lo schermo che fa da quadro strumenti non è touch e mostra l'ora, la temperatura e la vista dalle telecamere esterne, ma non manca di fare da navigatore.

La parte inferiore destra invece è touch e può persino essere nascosta. Tramite essa si possono gestire le impostazioni principali con un ampio numero di funzionalità ed effetti grafici. Secondo il recensore il display è responsivo e rapido, ma non mancano cose da migliorare come l'introduzione di colonnine di ricarica di vari brand.



Da parte nostra vi consigliamo caldamente di visionare per intero la clip in alto, ma non prima di aver dato uno sguardo alla impressionante qualità costruttiva della Air: per essere il primo modello ad essere stato sviluppato da Lucid Motors, il quadro generale è incredibile.