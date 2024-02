Lucid Air EV per la prima volta in versione della polizia: succede in Arabia Saudita

Lucid Air, la lussuosa berlina elettrica americana, ha subito una trasformazione in pattuglia della polizia, dove? Ma in Arabia Saudita ovviamente. Questo straordinario restyling include una piattaforma di lancio per droni montato sul tetto.

Sappiamo tutti molto bene che Lucid Air è un competitor diretto di Tesla Model 3. Ciò che non tutti sanno però è che è prodotta in due stabilimenti: il principale è situato a Casa Grande, in Arizona, mentre il secondo è localizzato proprio in Arabia Saudita, a King Abdullah Economic City.



Se negli Stati Uniti Stati Uniti non vi è grosso interesse nel convertire un veicolo elettrico di lusso, il cui prezzo supera gli 80.000 dollari, in un'auto della polizia, la situazione è differente dalle parti del medio oriente, che ormai ci ha abituato con le loro supercar di di ogni tipo come auto di servizio, come questa bellissima Lamborghini Urus.

Foto e video pubblicati online mostrano almeno una berlina Lucid Air nelle mani della polizia araba. Da ribadire che questo modello non è quello standard, ma si tratta di una versione piuttosto preparata, come accennato in apertura.

Le immagini sui social media mostrano il veicolo elettrico americano accanto a una serie di veicoli militari e di polizia che pattugliano le strade del paese mediorientale. L'auto della polizia di Lucid è equipaggiata in abito tipico di un veicolo di pattuglia, e presenta anche una la consueta scatola di luci lampeggianti montata sul tetto, che funge anche da piattaforma di lancio per droni.

È importante notare che Lucid Motors è di proprietà di un'affiliata del Fondo di investimento pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita, che detiene circa il 60,5% del produttore di veicoli elettrici con sede in California. È quindi logico che il paese, che ha stanziato circa 1,8 miliardi di dollari per finanziare Lucid lo scorso anno, abbia interesse in un'innovazione del genere.