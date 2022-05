Lucid Air Dream Edition pronta a sbarcare in Europa, a partire da 218.000 euro

In data odierna, Lucid ha annunciato i suoi piani futuri per quanto riguarda la diffusione delle sue vetture sul vecchio continente. I primi modelli Lucid ad approdare in Europa saranno in versione Air Dream Edition e sono attesi entro la fine del 2022.

"L'espansione in Europa e la decisione di offrire Lucid Air Dream Edition in questo mercato servono a rafforzare la posizione di Lucid come marchio globale e supportano ulteriormente la nostra missione di elevare gli standard del settore dei veicoli elettrici", ha affermato Zak Edson, vicepresidente Sales and Services di Lucid.

La Lucid Air Dream Edition arriverà quindi in Europa declinata in due versioni, Range e Performance, e offrirà una percorrenza fino a 900 km e prestazioni di tutto rispetto che permetteranno uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi (guardate la Lucid Air alle prese con Tesla Model S Plaid e Porsche Taycan Turbo S).

Questo allestimento avrà comunque disponibilità limitata anche nel vecchio continente, e avrà prezzi differenti a seconda del paese: 218.000 euro in Germania, 222.000 euro in Olanda, circa 190.000 euro (199.000 CHF) in Svizzera e circa 180.400 euro (1.850.000 NOK) in Norvegia. Lucid ci tiene a precisare che le vetture non saranno però disponibili soltanto in queste quattro locations, ma accetterà ordini provenienti anche da altri paesi, tra i quali è presente anche l’Italia.

La consegna delle prime Dream Edition è attesa entro la fine del 2022, a cui seguirà l’arrivo delle versioni Air Pure, Air Touring e Air Grand Touring, con la prima che potrebbe avere un prezzo attorno ai 100.000 euro. Infine Lucid ha annunciato anche l’intenzione di aprire il primo store europeo del brand, il Lucid Studio di Monaco, che verrà inaugurato il 13 maggio 2022.