La Lucid Air Dream Edition ha un'autonomia stupefacente: ecco i primi test

Con l'annuncio della promettente Lucid Air, avvenuto circa un anno fa, il neonato brand statunitense ha stupito il mondo automobilistico attraverso una ammiraglia completamente elettrica dalla modularità niente male. Si parte dalla Air Pure fino ad arrivare all'incredibile Air Dream Edition.

Proprio in giornata odierna la compagnia ha annunciato che quest'ultima metterà i consumatori davanti ad una scelta: 1.111 cavalli di potenza oppure 810 chilometri di autonomia. A quanto pare il team andrà a modificare l'output della vettura in base alle preferenze, poiché garantire un range tanto elevato contemporaneamente ad una potenza superiore ai 1.000 cavalli è attualmente impossibile

"La Dream Edition Performance vanterà un powertrain ottimizzato per la velocità e l'accelerazione con 1.111 cavalli. La Dream Edition Range erogherà 933 cavalli di potenza per rappresentare il focus di Lucid sulla massimizzazione dell'autonomia. La certificazione sul range EPA è attualmente in fase di validazione e verrà annunciata per ogni versione della Dream Edition quando ultimata. Nonostante i dati EPA ufficiali non siano ancora disponibili, Lucid ha recentemente completato una valutazione nel mondo reale con Motor Trend. Durante la guida un paio di esemplari di Dream Edition Range hanno viaggiato da Los Angeles a San Francisco a velocità autostradali attraverso la California centrale, per poi tornare alla sede globale Lucid di San Francisco Bay con una percorrenza di 716 chilometri per singola carica. Una volta arrivati le macchine mostravano rispettivamente 48 e 116 chilometri di autonomia residua (per un totale di 764 e 832 chilometri).



E' risaputo che l'autostrada è l'ambiente meno amato dalle auto elettriche, le quali risultano molto più efficienti in città. Per questo motivo possiamo aspettarci risultati davvero eccellenti da entrambe le Lucid Air Dream Edition, e da parte nostra non vediamo l'ora di assistere alla commercializzazione effettiva.



Ovviamente la Air Dream Edition incarna la variante più costosa della gamma, ma per chi si accontenta di specifiche tecniche un po' più modeste c'è la ottima Air Pure: ecco tutti i dettagli. Nel caso in cui foste curiosi di vedere le Lucid Air vengono assemblate presso lo stabilimento di Casa Grande, in Arizona, tempo fa la compagnia ha condiviso un interessante video inerente una parte del processo.