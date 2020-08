La Lucid Air Dream Edition è clamorosa: promette il record assoluto sul quarto di miglio

Lucid Motors ha appena pubblicato su Twitter un breve video, il quale mostra la fenomenale Lucid Air nella versione Dream Edition: la vettura elettrica promette il record assoluto sul quarto di miglio per una EV, ma per avere tutti i dettagli in merito dovremo aspettare il prossimo 9 settembre.

La performance avrà luogo al Sonoma Speedway nel nord della California, conosciuto anche come Sears Point. Il tracciato viene usato per tante categorie motoristiche differenti. Si parte infatti dal campionato NASCAR e si arriva fino alle serie Indy Car. La pista però è dotata anche di un tratto di strada dedito esclusivamente al quarto di miglio, e proprio lì la Lucid Air mostrerà al mondo il proprio valore.

Dalla clip è possibile notare una sorta di conto alla rovescia circa la prestazione della vettura, e si interrompe sui 10,48 secondi, ma in realtà abbiamo i nostri dubbi sul fatto che il tempo possa essere così alto. Diciamo questo perché, non molti giorni fa, un esemplare di Air è stato ripreso mentre batteva con una velocità fulminante la Tesla Model S in una gara d'accelerazione. Il fatto è che la berlina premium di Elon Musk può agilmente scendere sotto la soglia mostrata in video e pertanto, viste le promesse di Lucid Motors, ci aspettiamo ben altro.

Nel frattempo la giovane casa automobilistica californiana ha condiviso altri dettagli su autonomia e pacco batteria della Air. La macchina garantirà un'autonomia per singola carica di 830 chilometri in ciclo WLTP, e l'energia deriverà tutta da un pacco batterie da 113 kWh. Si tratta certamente di una dimensione ragguardevole, e in molti si chiedono quanto tempo possa esser necessario per ricaricarlo completamente, ma il produttore ha già tranquillizzato in consumatori attraverso un sistema sinceramente impressionante, il quale caricherà la vettura a una potenza di picco di 300 kW.