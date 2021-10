La Lucid Air può derapare a quattro ruote: eccola mentre sfreccia in pista

Lucid Motors ha attratto fin dall'inizio i consumatori interessati all'acquisto di un'auto elettrica premium, e lo ha fatto attraverso la presentazione di un prodotto solido, performante e di una certa qualità costruttiva: la Lucid Air.

Lo sviluppo del modello sta per arrivare al termine e adesso, grazie al video in alto, possiamo ammirare un esemplare mentre sfreccia in pista dando dimostrazione delle proprie capacità. In effetti, anche se stiamo parlando di una macchina lunga e piuttosto pesante, può disporre di una potenza tale da metterla a paragone automatico con le supercar con motore a combustione interna, almeno sul dritto.

La variante più incredibile, la Air Dream Edition Performance, manda infatti sull'asfalto più di 1.111 cavalli di potenza e consente uno scatto da 0 a 100 km/h di poco superiore ai 2,5 secondi. Qualcuno potrebbe però affermare che, dato il segmento di riferimento, non sia una vettura divertente da guidare. Il montato pubblicato in via ufficiale dalla compagnia però sembra dimostrare l'esatto opposto: i piloti mettono continuamente di traverso la Air, e la trazione integrale con vettorizzazione della coppia abilita manovre spettacolari.



In molti non vedono l'ora che qualcuno ponga la Air più veloce di fianco alla Tesla Model S Plaid per una sfida all'ultimo sangue sul quarto di miglio (la Model S Plaid annienta la Aventador), ma per quello manca davvero poco. La EV è entrata in produzione alcuni giorni fa presso lo stabilimento di Casa Grande, in Arizona, per cui i primi facoltosi clienti la riceveranno a brevissimo.



A proposito di nuove compagnie specializzate nello sviluppo e nella costruzione di auto elettriche, anche Rivian si prepara a mettere in strada il suo primo modello in versione definitiva: il pickup R1T è in produzione.