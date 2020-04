La Lucid Air definitiva è appena stata mostrata in un post su Twitter?

Ultimamente si parla molto della Lucid Air, la berlina di lusso che andrà a sfidare direttamente la Tesla Model S. Lo stabilimento che la produrrà è quasi stato ultimato, e dopo un periodo di stallo l'ottimismo pare esser balzato a livelli altissimi.

Per un ex ingegnere interno a Tesla, la Air sarà persino meglio della Model S per alcuni motivi ingegneristici, ma adesso potremmo aver ricevuto nuovi dettagli attraverso un post pubblicato su Twitter dal canale ufficiale del produttore californiano.

Tramite quest'ultimo Lucid ci ha tenuto a farci sapere di stare espandendosi attraverso il mercato nordamericano, quello europeo e nel Medio Oriente. Si tratta di una notizia importantissima, in quanto si traduce in un probabile aumento dei volumi produttivi, ma anche l'immagine allegata è interessante.

Infatti la Air ritratta porta delle differenze rispetto alla Air concept presentata alcuni anni fa, e infatti potremmo trovarci davanti alla versione definitiva della vettura, che segnerebbe oltretutto l'avvio alla costruzione entro pochissimo tempo. La società aveva detto di non aspettarsi grossi divari tra l'una e l'altra, promettendo di rimanere fedele all'idea iniziale.

Lucid aveva in programma di mettere in piedi un evento di reveal in piena regola, il quale avrebbe dovuto svolgersi al Salone dell'auto di New York di questo mese, ma come ben sappiamo il Coronavirus ha impedito ogni organizzazione di questo tipo. Al momento non sappiamo se la compagnia abbia in mente una presentazione digitale, e non resta che aspettare per la ricezione di nuove informazioni.

Comunque possiamo già speculare per quanto riguarda i fari, che paiono leggermente cambiati. Lo stesso di può dire per gli specchietti retrovisori e per la parte inferiore della griglia, che se ingrandita pare contenere i sistemi ADAS per l'assistenza alla guida. Questi ultimi non erano presenti nella Air concept.

A proposito di vetture che potrebbero essere svelate a breve ecco a voi un prototipo di SF90 Stradale (forse decappottabile) avvistato nei pressi di Maranello. Il Cavallino Rampante svelerà due nuovi modelli nel corso di quest'anno, e uno potremmo quindi già averlo scoperto. Per concludere restando in tema vi rimandiamo a un'altra vettura in test beccata nei paraggi: stiamo parlando della Ferrari F488 camuffata, che potrebbe nascondere un propulsore ibrido sotto la carrozzeria.