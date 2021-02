Lucid Air: la berlina elettrica di lusso sta per arrivare anche in Europa

Tramite un cinguettio di pochi giorni fa, Lucid Motors ha condiviso su Twitter delle interessanti novità circa la commercializzazione della sua promettente Lucid Air: entro la fine del 2021 la berlina elettrica premium attraverserà l'Oceano Atlantico per conquistare anche il continente europeo.

Per il produttore statunitense si tratta del primo modello mai costruito, per cui è di fondamentale importanza trasmettere fin da subito ai potenziali acquirenti un senso di qualità e di affidabilità unito a delle specifiche tecniche allettanti.

Ad oggi è ancora presto per esprimerci circa i due sostantivi, ma per quanto concerne le performance pure e l'autonomia dovremmo essere più che tranquilli. Dovete infatti sapere che la Lucid Air verrà proposta in una moltitudine di varianti, le quali differiscono fra loro in prezzo, potenza, autonomia ed equipaggiamento di serie.

Lo scalino d'ingresso è rappresentato dalla Lucid Pure, la quale offre all'acquirente ben 486 cavalli di potenza, 653 chilometri di autonomia per singola carica in ciclo EPA, tanta tecnologia a bordo e finiture premium per un prezzo base di 77.400 euro. Il pinnacolo massimo della gamma è invece incarnato dalla Lucid Air Dream Edition, che porta in strada 809 chilometri di autonomia e ben 1.095 cavalli di potenza, i quali si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 2,5 secondi e in una velocità massima limitata elettronicamente a 270 km/h. Per quanto concerne l'autonomia invece la regina è la Air Grand Turing: promette 832 chilometri in ciclo EPA.

La sede del brand non è lontana da quella di Tesla, ma in realtà Lucid non crede di essere in competizione diretta con la casa di Elon Musk: piuttosto un marchio rivale potrebbe essere Mercedes-Benz. In ogni caso non vediamo l'ora di poter ammirare in strada i primi esemplari di Lucid Air, che tra le altre cose pare stia già per ricevere un importante incremento dei volumi produttivi grazie agli incentivi dell'Arabia Saudita.