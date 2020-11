Lucid Air: il bagagliaio della berlina elettrica si mostra con un messaggio positivo

Tra i tanti vantaggi delle auto elettriche rispetto alle controparti tradizionali c'è quello relativo allo spazio di carico. Le EV, mancando di un grosso motore anteriore, possono offrire due veri e propri bagagliai andando quasi a raddoppiare la quantità di oggetti trasportabili senza sacrificare le performance.

Da questo punto di vista Tesla ci ha sempre abituati benissimo, ma adesso c'è un altro produttore californiano di auto elettriche a garantire vetture sicure, prestazionali, spaziose, familiari e tecnologicamente avanzate.

Stiamo parlando di Lucid Motors che, proprio come Rivian, si è messa in gioco in modo intelligente andando a carpire l'andamento del mercato. La sua opera prima è la ottima Lucid Air, disponibile in diverse varianti che differiscono per optional, prestazioni, autonomia e funzionalità tecnologiche. Lo scalino d'ingresso per il consumatore è rappresentato dal modello Pure, che eroga 487 cavalli di potenza e richiede 77.400 dollari (in attesa di conoscere il prezzo in Italia). Al top troviamo invece la Dream Edition, che figura l'incredibile cifra di 1.100 cavalli di potenza ed è capace di percorrere ben 750 chilometri per singola carica nonostante il suo consumo.

Tornando a quanto accennato in apertura, e cioè allo spazio di carico, abbiamo un interessante video da mostrarvi, e lo potete vedere dal post Twitter in fondo alla pagina:"Per questo Giorno del ringraziamento non possiamo riunirci tutti quanti insieme, ma possiamo comunque essere presenti gli uni per gli altri. Stiamo lavorando con le banche alimentari per condividere più di 230 kg di tacchino con le famiglie bisognose. Possiate voi e vostri cari trascorrere un felice Giorno del ringraziamento."

Si tratta di un'iniziativa eccezionale, e la Community Food Bank della Contea di Alameda ha fatto un retweet del post aggiungendo le seguenti parole:"Siamo molto grati per il supporto alla nostra comunità. I nostri amici di Lucid Motors hanno donato dozzine di tacchini giusto in tempo per il Giorno del ringraziamento. Grazie, Lucid Motors, per averci aiutato ad inaugurare il periodo natalizio con un messaggio positivo."



Le nostre pagine, trattando di motori, non potevano inoltre non soffermarsi sugli aspetti tecnici della Lucid Air mostrata in video. A quanto pare sia all'avantreno che al retrotreno la EV consentirà agli automobilisti di caricare oggetti per un volume più che soddisfacente per la categoria, e dal nostro canto non vediamo l'ora di scoprire altri dettagli sul prodotto a quattro ruote.



In chiusura vogliamo rimandarvi al motivo secondo il quale la casa californiana si considera una rivale diretta di Mercedes-Benz, e non di Tesla.