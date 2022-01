La Lucid Air ha un'autonomia mai vista: il test a 110 km/h

Mentre aspettiamo di vedere, presto o tardi, la nuova Lucid Air elettrica in Europa, negli USA c'è chi la sta già guidando ed eseguendo interessanti test. InsideEVs ha ad esempio svolto una prova autonomia ottenendo risultati eccellenti.

Tom Moloughney ha caricato la vettura al 100% e ha poi iniziato il test nella modalità più efficiente prevista dalla vettura, chiamata Smooth. Ricordiamo che i dati ufficiali EPA parlano di un'autonomia di 836 km per singola carica con cerchi 19" Aero, di fatto è l'elettrica con più range del mercato al momento; con cerchi da 21" si scende a 774 km, ma è comunque un risultato incredibile.

La BEV da battere è la Tesla Model 3 Long Range, che nel test dei 110 km/h di InsideEVs ha raggiunto i 500 km; quasi certamente la Lucid Air farà meglio, ma di quanto? Ebbene, grazie alla sua alta efficienza e a una batteria da 117 kWh, la Lucid Air è riuscita a toccare gli 804 km, divenendo la vettura più performance in termini di autonomia secondo InsideEVs - staccando di molto le concorrenti, come potete vedere nell'immagine in basso.

Ricordiamo che, durante il test, i ragazzi di InsideEVs USA cercano di stare in maniera costante a 110 km/h in un loop predefinito, provando a spingere all'estremo le vetture. Nonostante questo grande range, la Lucid Air è anche potentissima, ha oltre 1.000 CV: ecco come accelera la Lucid Air elettrica. Ecco invece come si presenta l'abitacolo della Lucid Air 2021.