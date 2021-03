La Lucid Air sarà la prima auto a integrare il Dolby Atmos

Lucid Motors è una compagnia di recente fondazione, la quale pochi mesi fa ha sorpreso tutti presentato la sua eccezionale opera prima: l'elettrica Lucid Air. Stiamo parlando di una BEV premium che offrirà agli acquirenti specifiche tecniche e tecnologie assolutamente moderne.

Tra queste ultime arriva a sorpresa il sistema Dolby Atmos il quale, attraverso lo sfruttamento dei 21 speaker Surreal Sound integrati nell'abitacolo della Air, restituirà un suono avvolgente e immersivo quasi impareggiato sul mercato.

Tramite la conferenza stampa tenutasi poche ore fa, Lucd Motors ha annunciato la sua collaborazione con Dolby per far brillare i 21 altoparlanti di bordo posizionati in modo strategico, proprio come se l'obiettivo dei tecnici del team fosse fin dall'inizio quello di implementare una soluzione di audio spaziale.

In base a quanto affermato CEO del brand alcuni giorni fa, la Lucid Air godrà di un'insonorizzazione dell'abitacolo da vero e proprio caveau su ruote, per cui supponiamo che la sinergia con Dolby possa esaltare tale caratteristica intrinseca per la gioia dei passeggeri.

Nel frattempo Tim Pryde, direttore della musica presso Dolby Laboratories, ha affermato:"Dai classici reimmaginati fino alle hit più famose del momento, Dolby Atmos Music è stata accolta positivamente e vista dalla community della musica come uno dei più importanti cambi di paradigma degli ultimi 50 anni. Come compagnia, siamo completamente assorti nell'intento di portare un audio immersivo presso qualunque modalità di ascoltare la musica. L'automotive è l'estensione naturale dell'incredibile esperienza musicale di Dolby Atmos, e siamo eccitati i poter portare tutto questo nel mondo grazie a Lucid."

Come avrete notato, le parole di Pryde sono innegabilmente entusiastiche, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poter ascoltare con le nostre orecchie il risultato del lavoro svolto a lungo sotto traccia da entrambe le compagnie. Per il momento dobbiamo accontentarci dell'anteprima visibile attraverso il video in alto ma, nel caso non conosceste la Air (sta arrivando anche in Europa), vi consigliamo di dare un'occhiata a un recente video sul processo costruttivo della vettura.