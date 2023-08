Dopo la Lucid Air è in arrivo il SUV Gravity: il lancio a novembre 2023

Il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, ha rivelato che i recenti tagli di prezzo hanno suscitato un aumento dell'interesse per la berlina elettrica Air dell'azienda che ha anche il primato come auto con più autonomia. Inoltre, ha annunciato che il tanto atteso SUV Gravity sarà presentato a novembre.

In un'intervista con Yahoo Finance al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, Rawlinson ha spiegato che l'azienda è stata costretta ad aumentare i prezzi lo scorso anno a causa delle pressioni inflazionistiche nel settore delle batterie. Tuttavia, ha sottolineato che Lucid è tornata alla sua struttura di prezzi originale dopo aver affrontato queste sfide. I tagli di prezzo sono stati ben accolti dai clienti e dal mercato, portando a un aumento dell'interesse per il modello Air.

Peter Rawlinson ha dichiarato (e anche noi lo abbiamo fatto notare) che i tagli di prezzo hanno avuto un impatto positivo sulle vendite e sull'interesse per il veicolo elettrico Air di Lucid. Tuttavia, i dati specifici sulle vendite saranno resi noti durante la presentazione degli utili del terzo trimestre. I tagli di prezzo hanno coinvolto diverse versioni dell'Air, con una riduzione significativa per l'allestimento entry-level Pure e riduzioni di circa 10.000 euro per le versioni Air Touring e Air Grand Touring.

Sulla questione del prossimo SUV Gravity, Rawlinson ha condiviso che Lucid è attualmente impegnata nei test di circa 30 prototipi e che le caratteristiche dinamiche del SUV sono entusiasmanti. Ha anticipato che il SUV sarà rivelato a novembre, ma le date precise di consegna non sono ancora state comunicate. Mentre i prezzi del Gravity rimangono sconosciuti, è probabile che si posizioneranno oltre i 100.000 dollari (circa 92.000 euro) e si prevede che il veicolo possa avere un'autonomia superiore ai 644 km.