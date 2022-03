Luci e ombre dell'etanolo, la 'benzina' che costa 0,75 euro al litro

Spesso sul web si trovano video di nostri connazionali che, magari in Francia o negli USA, fanno rifornimento con del Super Etanolo, un carburante economico che può essere utilizzato al posto della benzina. Spesso si trova a meno di 1 euro al litro, in Italia però non è per nulla diffuso: analizziamo luci e ombre di questo prodotto.

Il bioetanolo è per tradizione un ingrediente della normale benzina e si ottiene lasciando fermentare scarti vegetali. Ogni benzina sul mercato ha poi una percentuale differente di etanolo, solitamente 5% o 10%, esistono però in commercio anche carburanti con l'85% o il 100% di etanolo. Hanno un prezzo inferiore rispetto alla classica benzina, poiché l'etanolo E85 possiede ad esempio l'85% di etanolo e solo il 15% di benzina, ma è un carburante che si può usare su tutte le automobili a benzina indistintamente? In realtà no.



Andrebbe utilizzato solo su determinati motori chiamati "Flex", capaci di sopportare la forza corrosiva dell'etanolo. Utilizzarlo su un motore comune può determinare la corrosione di alcune parti in plastica, in gomma o in metallo, per non parlare di eventuali danni ai filtri, dunque bisogna fare molta attenzione. Capite bene che non ha alcun senso risparmiare alla pompa per poi spendere ancora più soldi presso la vostra officina di fiducia per rimettere in sesto il motore.



Se la vostra auto è perfettamente in grado di sopportare tale carburante, fare rifornimento a meno di 1 euro al litro (in basso trovate un video di TikTok in cui si vede un rifornimento di E85 a 0,759 euro/litro) potrebbe essere ottimo, anche se l'etanolo non è efficiente quanto la benzina pura. I consumi di etanolo potrebbero essere superiori a quelli della benzina, si può arrivare anche a un +50% di consumi, dunque bisogna fare attenzione, il risparmio alla pompa potrebbe ridursi con consumi eccessivi. Di sicuro è una soluzione alternativa all'attuale benzina, arrivata nel nostro Paese a superare i 2,50 euro al litro (con il Governo che vorrebbe tagliare le accise sulla benzina, dopo che il Ministro Cingolani ha definito l'aumento dei prezzi una truffa colossale), è però difficile trovare l'etanolo E85 ai nostri distributori.