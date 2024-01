Luci LED presto bandite in UE? L'ultimo studio: 'A molti automobilisti danno fastidio'

Sono ormai anni che le luci LED hanno sostituito, a bordo delle auto, le tradizionali lampade alogene, meno performanti e più energivore. I LED sono anche più versatili e accattivanti, potrebbero però dar fastidio alla vista degli automobilisti e presto l’UE potrebbe mobilitarsi.

Al momento, non esistono norme o regolamentazioni dedicate all’uso di luci LED sulle auto, tanto che i produttori stanno iniziando a illuminare di tutto, anche griglie e loghi (la nuova BMW X2 ha una griglia luminosa). Presto però le cose potrebbero cambiare. Sotto accusa vi è la natura stessa dei fari LED, che a differenza delle lampade alogene darebbero fastidio agli altri utenti della strada - poiché privi di specchi, più potenti e con una temperatura colore tendente al bianco/blu che dà maggiormente fastidio agli occhi.

L’allarme arriva da un recente studio che ha coinvolto diverse nazioni, come i Paesi Bassi e il Regno Unito. Secondo questo report, il 66% degli intervistati ha dichiarato di non distinguere più gli abbaglianti dagli anabbaglianti, vista la potenza dei nuovi LED. Secondo gli esperti, questo dipenderebbe anche dalla temperatura colore dei fari, che come abbiamo detto è bianca rispetto al giallo tenue delle lampade tradizionali, dettaglio che aumenterebbe la potenza percepita.

Talvolta i LED sarebbero talmente potenti che anche luci di stop, fendinebbia e indicatori di direzione (le classiche frecce) potrebbero dar fastidio ad altri utenti della strada. Parte del problema arriverebbe anche dai SUV, autovetture che ormai sono ovunque in tutto il mondo: queste auto hanno fari montati più in alto rispetto ad altre vetture e questo causerebbe fastidi ad altri utenti, soprattutto se questi guidano berline e citycar.

Essere accecati alla guida non è certo il massimo della vita, anzi, è parecchio pericoloso. Quando si viene abbagliati da un faro, per recuperare perfettamente la vista di notte potrebbero occorrere diversi secondi (fino a 9 secondi, scientificamente parlando). Sono dunque diverse le associazioni di consumatori e automobilisti che stanno chiedendo alla Commissione Europea di intervenire sul problema, vedremo se questo porterà a qualche nuova normativa in materia di fari LED.