Le luci automatiche delle auto sono rischiose in autunno?

E' arrivato l'autunno in Italia. Così come annunciato da giorni dai meteorologi, la lunghissima coda dell'estate ha lasciato spazio alla stagione più fredda. Sono così scese in picchiata le temperature e nel contempo è arrivata la pioggia e sono comparse anche le prime nebbie.

Tutto molto attuale, ma che c'azzecca con le auto? Si starà domandando qualcuno. Domanda lecita a cui rispondiamo con un brevissimo focus sulle luci automatiche delle auto, con l'avvento di una stagione che porta diversi agenti atmosferici e soprattutto delle condizioni di luce ovviamente ridotte rispetto ad estate e primavera.

A riguardo Lena Trautermann, Vicedirettore capo di AUTO BILD, sconsiglia di azionare le luci automatiche sulle vetture in questo periodo. Si tratta di una opzione che quasi tutte le auto più recenti auto e che in poche parole permette al guidatore di non accendere manualmente le luci: grazie a dei sensori, i fari della vettura, come ad esempio quelli magici della Kia EV9, si azionano in automatico quando viene registrato un sensibile calo della visibilità.

Ma perchè le luci automatiche sono sconsigliate dalla Trautermann? Il suo discorso riguarda situazioni particolari in cui è ad esempio pieno giorno, ma con pioggia o nebbia. Spesso e volentieri in queste condizioni si accendono solo le luci diurne, che non prevedono però l'accensione delle luci posteriori.

L'auto riconosce che vi è una situazione di poca visibilità ma non tale da accendere gli anabbaglianti, e ciò, secondo la collega della BILD, rappresenterebbe una situazione di potenziale pericolo. Per la Trautermann il rischio è di non essere visti dalle auto che ci seguono, (tenendo conto che le luci posteriori non si accendono), con la possibilità quindi di creare una situazione problematica in particolare in autostrada e con scarsa visibilità.

“Per questo vi lancio un appello – scrive - per favore, soprattutto adesso in autunno, accendete sempre gli anabbaglianti! Certo, la funzione automatica è comoda, ma nelle auto moderne per gli anabbaglianti non bisogna fare molto: basta accenderli una volta e il gioco è fatto. Quando parcheggi l'auto, anche le luci si spengono: ecco come sono diventate le auto intelligenti”.

E a proposito di fari, la nuova Tesla Model 3 monta delle luci posteriori intelligenti in grado di “traslare” quando si apre il cofano.