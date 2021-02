Luca Napolitano presenta la nuova Lancia Ypsilon 2021: DNA green e stile

A inizio febbraio vi abbiamo parlato in modo approfondito della nuova Lancia Ypsilon 2021, questa mattina presentata ufficialmente da Luca Napolitano.

Napolitano, Lancia Chief Executive Officer, ha presentato la nuova vettura alla stampa e la conferenza online è già disponibile su YouTube (e in questa pagina). È inoltre “on air” dal 14 febbraio il nuovo spot dedicato alla vettura Stellantis. “Ypsilon è una storia di successo che continua ancora oggi” ha detto Luca Napolitano. “In Italia è sul podio del segmento B dal 2011, nel 2019 e nel 2020 ha conquistato la leadership del segmento ed è anche la seconda auto più venduta del mercato in assoluto dopo Panda. Tutti ottimi motivi per sognare, perché il marchio Lancia ha segnato la storia dello stile e della tecnologia nel mondo dell’auto per più di 100 anni. E la storia continua con la Nuova Ypsilon, capace di incarnare alla perfezione l’eleganza, l’eccellenza italiana, la bellezza, la genialità, l’innovazione e lo stile senza tempo”.

“Lancia Ypsilon con una gamma di motori 100% EcoChic che si compone del nuovo Mild Hybrid e delle versioni GPL e metano che sono state adeguate alla normativa Euro 6D Final per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni è la risposta per consumare ed inquinare di meno e per poter circolare nelle zone a traffico limitato” ha spiegato sempre Napolitano. ”E la stessa cura per l’ambiente la ritroviamo anche dentro l’abitacolo: su Ypsilon abbiamo deciso di includere di serie il Kit EcoChic, uno speciale filtro ad alta performance, con un trattamento a base di Polifenoli che può ridurre quasi totalmente particolato, allergeni e batteri. Un’attenzione al benessere a bordo che da libertà di movimento dentro e fuori la Nuova Ypsilon”.