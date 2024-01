Luca Napolitano, le foto del CEO Lancia fra Delta S4 e Stratos: un sms al futuro?

"Passeggiata al nostro Heritage Hub, imparando dal nostro passato, sognando un po’ sul nostro futuro... pochi giorni prima di presentare al pubblico la nuova Ypsilon. Grazie a Roberto Giolito" Le parole del CEO di Lanci a fianco di una bellissima Delta S4 in un post su Instagram. Indizio per il futuro?

Il fatto è molto semplice: Lancia ha intenzione di tornare nel mondo del Rally? E, se sì, come? Questa sarebbe senza dubbio una mossa audace da parte di Stellantis, nonché un grandissima responsabilità data la storia e il prestigio del marchio Lancia nel mondo del rally.

Nel frattempo, sappiamo, sulla base della nuova Lancia Ypsilon, il marchio correrà per la categoria Rally 2 nel 2025. Già questo annuncio segnava un timido ritorno significativo nel mondo rally; diciamo "in punta di piedi". Che il futuro possa includere anche una prossima Lancia Delta nella categoria regina non sarebbe, a questo punto, così inverosimile come ipotesi.

Con il lancio della nuova Ypsilon, con una "edizione limitata Cassina" elettrica, in onore dell'anno di fondazione del marchio nel 1906, Lancia punta a mantenere un legame storico con il mondo del rally, detenendo ancora il record di vittorie tra i costruttori. La "Squadra Corse Lancia" ha scritto una storia vincente, conquistando 10 titoli costruttori e 4 titoli piloti tra il 1974 e il 1992. La connessione affettiva con gli sterrati della Sardegna è stata evidente sin dai tempi del Costa Smeralda negli anni '80.

Infine, voci di corridoio suggeriscono che Stellantis abbia già approvato anche il ritorno definitivo di Lancia al mondo dei rally nel 2027. Ribadiamo ancora una volta: e con quale modello se non con la prossima Delta? E' probabile che Lancia sia già oggi sullo sviluppo di un'auto per competere nella classe principale del WRC.