Luca De Meo, pronto l'aumento per il patron Renault? Ma Tavares resta lontanissimo...

Il 2023 è stato un anno da record per Renault. I francesi hanno generato 2,2 miliardi di euro di profitti grazie ad una politica incentrata su auto di qualità, belle e attente a soddisfare le esigenze degli automobilisti, a cominciare da coloro che cercano una vettura elettrica.

Alla luce di tale risultato estremamente positivo, il CEO della Losanga, l'italianissimo Luca De Meo, potrebbe ricevere un bell'aumento di stipendio. Ne parla in questi giorni la stampa francese, a cominciare da Les Echoes e Le Parisien, due quotidiani molto autorevoli oltralpe.

Secondo i colleghi è probabile che lo stipendio fisso del manager milanese possa aumentare del 30 per cento nel 2024, passando dagli attuali 1,3 milioni di euro netti fino ad 1,7 milioni. Inoltre, dovrebbe aumentare anche la parte variabile, dal 150 al 225 per cento, arrivando quindi ad un tetto massimo di 3,82 milioni di euro. Ma non finisce qui visto che, sempre secondo i ben informati, il capo della Renault dovrebbe ricevere anche più quote di prestazione, precisamente 120mila rispetto alle poco meno di 100mila attuali, che verranno però pagate solo se gli obiettivi verranno raggiunti e comunque non prima del 2026.

“La politica retributiva nel 2020 (data di arrivo di Luca de Meo alla guida di Renault) era stata adattata al contesto dell’epoca e aveva portato a una calibrazione delle retribuzioni inferiore rispetto ai colleghi”, scrive Le Parisien citando il consiglio di direttori della Renault.

A maggio De Meo verrà riconfermato per un nuovo mandato quadriennale e nel contempo dovrebbe crescere anche il suo stipendio. Un ingaggio che potrebbe ulteriormente salire nei prossimi anni tenendo conto che a breve arriverà sulle nostre strade la splendida Renault 5, che avrà un prezzo fra 24 e 34mila euro, e che pare abbia già ricevuto 50mila pre-ordini.

In ogni caso lo stipendio di De Meo resta lontanissimo da quello di alcuni colleghi top manager, a cominciare da Carlos Tavares, che nel 2023 ha percepito uno stipendio stellare, pari a ben 36,5 milioni di euro. A "difesa" del portoghese, gli incredibili risultati di Stellantis che di recente ha superato in Borsa Volkswagen, un sorpasso storico.

