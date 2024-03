Luca De Meo lancia l'ennesimo appello: 'Serve un piano Airbus per l'auto'

Luca De Meo, CEO del Renault Group e presidente ACEA, è senza alcun dubbio uno degli uomini più influenti e importanti del panorama automotive mondiale - e in qualità di top manager ha appena scritto una Lettera all’Europa indirizzata ai principali decision maker e stakeholder del vecchio continente.

Alle nuove elezioni europee mancano infatti poche settimane e in questo documento lungo 20 pagine è possibile trovare un appello affinché l’Europa “si mobiliti per realizzare con successo e in modo sinergico la transizione energetica dell’industria automobilistica”, si legge nel comunicato stampa che ha accompagnato la lettera.

“In vista dei dibattiti che alimenteranno la campagna elettorale, ritengo opportuno far sentire la mia voce non per fare politica, ma per dare un contributo alle scelte sulla politica giusta” ha scritto De Meo. “Abbiamo già visto con Airbus ciò che l’Europa è in grado di fare. Intensificando le iniziative di cooperazione, metteremo la nostra industria sulla strada del rinnovamento”. Il CEO (l'uomo che ha fortemente spinto per lo sviluppo della nuova Renault 5 presentata a Ginevra) ha anche denunciato una situazione alquanto sbilanciata per il settore automobilistico europeo: “Gli Stati Uniti incentivano, i cinesi pianificano, gli europei regolamentano”.

De Meo è convinto che l’Europa debba diventare un “modello ibrido”, ad esempio “coinvolgendo le maggiori 200 città europee nell’elaborazione della strategia di decarbonizzazione”. Creare una sorta di Champions League industriale per premiare i principali attori impegnati nella transizione, perché “la transizione ecologica è uno sport di squadra e l’industria automobilistica europea può in breve tempo diventare la soluzione alle sfide del continente”. Come detto sopra, il documento è lungo oltre 20 pagine, in basso però trovate alcuni dati salienti estrapolati dal documento.

L’attuale industria automobilistica europea

13 milioni di persone impiegate nel settore in Europa

7% della forza lavoro totale in Europa

102 milioni di euro di saldo commerciale positivo tra l’Europa e il resto del mondo (pari al deficit commerciale francese)

17% della spesa totale in R&S dell’Europa (compreso il settore pubblico)

Sfide alla leadership dell’industria automobilistica europea

Circa il 4% delle vendite di veicoli elettrici in Europa è realizzato da marche cinesi

Nel 2023, il 35% dei veicoli elettrici esportati in tutto il mondo era di provenienza cinese

Vantaggio in termini di costi pari a 6-7.000 euro per i cinesi nelle auto del segmento C (25% del prezzo totale)

Ciclo di sviluppo di 1,5 – 2 anni in Cina rispetto ai 3 – 5 anni in Europa.

Sfida dell’elettrificazione

Potenziale di business raddoppiato con i veicoli elettrici: un’opportunità da 200 miliardi di euro nel perimetro geografico di Renault

Il 55% delle vendite sarà rappresentato da veicoli elettrici entro il 2030 (vs. l’8% odierno)

252 miliardi di euro investiti dai costruttori europei tra il 2022 e il 2024 per raggiungere l’obiettivo “zero emissioni nette” in Europa entro il 2035

25 milioni di posti di lavoro interessati dalle transizioni digitale e ambientale, con un impatto su 500.000 posti di lavoro nel settore dei veicoli endotermici e la creazione di 120.000 nuovi posti di lavoro

Il paradosso normativo in Europa

8-10 nuovi regolamenti vengono introdotti in Europa ogni anno

Oggi le auto sono in media il 60% più pesanti rispetto a 20 anni fa

Aumento del prezzo delle auto del 50% rispetto a 20 anni fa

Perdita del 40% dei posti di lavoro nel comparto produzione in Francia per effetto della delocalizzazione (costo del lavoro 40% più alto in Europa rispetto alla Cina)

Invecchiamento raddoppiato del parco auto medio (12 anni oggi rispetto ai 7 anni del passato)

Fino al 25% delle risorse per la R&S mobilitate per studiare l’applicazione delle regolamentazioni

Modelli normativi diversi

110-160 miliardi di euro di incentivi alla produzione in Cina, per il periodo fino al 2022

40 miliardi di dollari di crediti di imposta per la produzione verde negli Stati Uniti con l’Inflation Reduction Act

