Luca De Meo: 'Che senso hanno batterie da 200 kWh? Ecologicamente sono un disastro'

Il CEO di Renault, Luca De Meo, è sempre stato piuttosto scettico nei confronti delle auto elettriche, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, convinto che lo stop di benzina e diesel dal 2035 dell'Ue, sia troppo vicino.

In ogni caso Renault è pronta ad entrare a piè pari nella rivoluzione green e lo si capisce chiaramente dai molteplici modelli in arrivo nei prossimi anni, a cominciare dalla nuova Twingo che costerà 20mila euro e che farà la sua comparsa nel 2026.

Che dire poi della Renault 5 e della Renault 4, altri due modelli low cost che andranno a rimpolpare il comparto green della gloriosa azienda francese. In ogni caso Luca De Meo si dice convinto che le vetture a zero emissioni non debbano montare delle batterie enormi, nella maggior parte dei casi inutili per l'automobilista medio che percorre fra i 40 e i 50 km al giorno.

"Che senso ha avere molta batteria? - le parole di De Meo riportate durante la presentazione di Ampere, così come ricorda Auto-moto - non ha senso avere 200 kWh di batterie in un camioncino. Non ha alcun senso”. Quindi il CEO di Renault ha rincarato la dose: “Da un punto di vista ecologico è un disastro”.

Renault preferisce concentrarsi sulla “giusta densità di energia per il veicolo giusto, con una ricarica forse molto più rapida”, ha spiegato ancora De Meo, forse mettendo nel mirino i grandi pick-up americani come ad esempio il RAM 1500 REV di Stellantis, che ha una batteria da 168 kWh o 229 kWh, ma anche il FORD F-150 Lightning con la sua batteria da 145 kWh.

Renault punterà invece su batterie con consumi più bassi, come ad esempio quella che verrà montata sulla futura Twingo e che dovrebbe essere da 10 kWh ogni 100 chilometri, di fatto una perfetta interpretazione del “less is more”.