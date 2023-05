Lotus Type 134 è il SUV elettrico compatto del marchio che ha nel mirino Porsche Macan EV

Il futuro elettrico di Lotus è ancora ricco di sorprese e nel prossimo futuro vedremo debuttare la nuova berlina elettrica con nome in codice Type 133 ma non solo: successivamente arriverà anche un SUV compatto per ora noto come Type 134, che diventerà anche il modello entry-level di Lotus, con la Porsche Macan EV nel mirino.

Lotus crede molto in questo modello, tanto che Mike Johnstone, VP Commercial del brand, ha affermato che si aspettano che il Type 134 rappresenti il 50% delle vendite entro il 2028, un dato che si traduce in circa 75.000 veicoli annui. Il nome definitivo del modello non è ancora noto, ma Lotus ha depositato due nomi, Envya ed Etude, con il primo che dovrebbe però contraddistinguere la berlina.

Johnston ha poi dichiarato che userà una piattaforma differente - leggasi più piccola - rispetto alla Eletre (le nostre considerazioni dopo aver visto la Lotus Eletre in prima persona), con cui condividerà comunque diverse tecnologie, specialmente in termini aerodinamici, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza e le performance.

A tal riguardo, Johnstone ha affermato: “Sono stati compiuti molti sforzi per garantire che le auto future che introdurremo sul mercato si guidino nel modo che ci si aspetterebbe da una Lotus. Come per Eletre, dove abbiamo coinvolto persone che capiscono come dovrebbe essere una Lotus e come si deve guidare”. infine ha confermato che, per quanto si tratti di un SUV, per di più elettrico, la Type 134 sarà sviluppata con un design, un carattere e una dinamica di guida “da Lotus”.