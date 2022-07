Lotus tornerà a competere in F1? Il post sui social sorprende (e inganna) tutti!

A fine giugno si è discusso del possibile arrivo di due nuovi costruttori in Formula 1 nel 2026, ovvero Honda con Alpha Tauri e un secondo team ignoto. Tuttavia, recentemente sui social network anche Lotus ha lasciato qualche possibile indizio relativo a un ritorno tra le monoposto...per poi prendersi gioco di tutti i fan!

Sul canale TikTok ufficiale di Lotus Cars, infatti, gli admin si stanno concedendo da un po’ di tempo alcuni post e stunt pubblicitari divertenti e perfetti per una fanbase più giovane. Tra i tanti contenuti pubblicati, in un video del 10 luglio un utente ha scritto il commento “C’è bisogno di un ritorno in F1”, al quale Lotus Cars ha risposto scrivendo “Pazienza, piccolo”. Da lì è seguito un fiume di risposte con non poco hype da parte dei fan del motorsport e del marchio britannico.

Il 18 luglio Lotus ha dunque “sganciato la bomba” con una apparente clip in cui si vedono i loghi di F1 e Lotus apparire dallo sfondo bianco, indicando a quello che sembrava essere l’effettivo ritorno in Formula 1. Tuttavia, pochi secondi dopo, alla conclusione dell’iconica colonna sonora degli Avengers, parte la clip iniziale di Never Gonna Give You Up di Rick Astley che, come gli amanti della Internet Culture sanno bene, significa solo una cosa: siamo stati rickrollati.

In termini più semplici, non c’è alcun ritorno di Lotus in Formula 1, bensì si tratta di uno stunt social per engagement, per catturare ancor più fan.

Lo scorso maggio, invece, Lotus ha presentato l’Emira GT4.