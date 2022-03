Lotus svela il nome del suo primo SUV elettrico a poche ore dal debutto: si chiama Eletre

Con quest’ultimo teaser, possiamo dire che la campagna di comunicazione intrapresa da Lotus per presentare il suo primo SUV EV volge dunque al termine. Dopo averci mostrato elementi chiave del suo design, come la presenza dell’aerodinamica attiva, adesso la casa di Hethel svela il nome del SUV elettrico, a poche ore dal debutto ufficiale.

A differenza di quanto pronosticato dopo l’apparizione in rete dei brevetti che hanno letteralmente svelato il SUV Lotus in ogni dettaglio, non si chiamerà Lambda, bensì Eletre, continuando quindi la tradizione Lotus, che vede tutti i suoi modelli caratterizzati da un nome che inizia con la lettera ‘e’.

La Eletre sarà dunque una vettura che sancirà molte “prime volte” per Lotus, non solo in termini di segmento ma anche di luogo di produzione, dato che il SUV verrà costruito in Cina, in uno stabilimento di Wuhan. Inoltre sarà la prima vettura elettrica di serie del nuovo corso Lotus (c’è già l’hypercar Evija, ma è un’edizione limitata di 130 esemplari), a cui faranno seguito altre tre nuovi modelli nei prossimi anni.

Come si legge alla fine del breve teaser trailer che annuncia il nome del modello, la Lotus Eletre verrà svelata in maniera ufficiale domani, 29 marzo alle ore 20:30, dove scopriremo tutti i dettagli della vettura, o meglio, confermeremo o meno ciò che già sappiamo a riguardo.

Ricordiamo infatti che il suo corpo vetture dovrebbe avere delle dimensioni paragonabili alla Porsche Cayenne e dovrebbe disporre di una batteria da 120 kWh con tecnologia di ricarica a 800V. Dovrebbe avere la trazione integrale, e questo suggerisce la presenza di almeno due motori elettrici, con una potenza attesa tra i 600 e i 700 CV.