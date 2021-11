Lotus mostra un teaser del Type 132, un SUV con aerodinamica attiva in arrivo nel 2022

Sul finire dell’estate, la casa di Hetel ha annunciato i suoi piani futuri, basati sul rilascio di quattro nuovi modelli Lotus totalmente elettrici, il primo dei quali atteso per il 2022. Si tratta di un SUV sportivo denominato Type 132. Il teaser di 15 secondi mostra pochissimo del mezzo, ma conosciamo già alcuni dettagli interessanti.

Lotus non ha fornito molte informazioni a riguardo, ma intanto assicura che le prestazioni saranno di primordine, con uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. La capacità delle batterie dovrebbe attestarsi tra i 92 e i 120 kWh e utilizzerà un “sistema avanzato di ricarica per veicoli elettrici ad alta velocità a 800 volt”, che permetterà di passare dallo 0 all’80% di carica in 20 minuti.

Inoltre già sappiamo che il Type 132 nascerà sopra una delle quattro nuove piattaforme annunciate da Lotus, nella fattispecie quella Premium, che la casa di Ethel utilizzerà per i modelli che racchiude sotto l’etichetta di Lifestyle Vehicles. L’unico dettaglio degno di nota che viene messo in mostra nel trailer riguarda la griglia frontale, caratterizzata da grandi esagoni a loro volta composti da 6 triangoli che hanno la capacità di aprirsi e chiudersi a piacimento, in relazione alla quantità di raffreddamento richiesto dal motore e dalle batterie.

Per il momento dobbiamo accontentarci di questi pochi ma interessanti dettagli, e vi ricordiamo che dopo il SUV si attende una coupé a 4 porte per il 2023 e un SUV più grande nel 2024. Dopodiché sarà il momento delle vetture sportive, una delle quali verrà realizzata in collaborazione con Alpine.