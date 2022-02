Lotus mostra nuovi dettagli sul SUV elettrico Type 132: svelati i cerchi e il motore

Lotus si è gettata a capofitto nel mondo della mobilità elettrica, e sappiamo che nel futuro della casa di Hethel ci sono quattro nuove vetture elettriche. Il primo modello debutterà nel 2022 ed è il Type 132, il primo SUV nella storia del brand, che rappresenta una pedina importante data l’importanza sul mercato di questo particolare segmento.

Lotus lo sa bene e per questo motivo sta puntando molto sul lancio del suo SUV elettrico, impostando una comunicazione che mira a svelarlo piano piano, con dei teaser trailer che fanno del vedo-non vedo il loro punto cardine. Dopo aver visto il filmato dedicato all’aerodinamica attiva del Lotus Type 132, adesso è arrivato il momento di dare una fugace occhiata al motore e al design dei cerchioni.

Il video dedicato al propulsore è intitolato “Heart”, il cuore pulsante del mezzo, che in pochi secondi lo vediamo assemblarsi davanti ai nostri occhi, mostrando anche la trasmissione e l’inverter, che fanno parte dello stesso. Il footage dedicato ai cerchi è intitolato invece “Power”, e mette in mostra un possibile design pentarazze, con disegno piuttosto movimentato e caratterizzato da un’alternanza di elementi in alluminio e carbonio, ben diversi dalle unità generiche montate sul Lotus Type 132 camuffato immortalato in Cina.

I dettagli sono sempre maggiori, e non fanno che alimentare la voglia di scoprire le forme reali del SUV sportivo di Hethel. Per adesso dobbiamo accontentarci di questi piccoli spoiler e delle informazioni rilasciate dalla casa, che parlano di un’accelerazione da 0 a 100 km/h stimata in meno di 3 secondi, mentre le batterie avranno una capacità compresa tra i 92 e 120 kWh, con tecnologia di ricarica a 800 volt (per imparare tutti i termini della mobilità elettrica ecco il nostro glossario della auto EV) che permette di passare dallo 0 all’80% in circa 20 minuti.