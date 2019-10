Questa Lotus Formula 3 replica è unica, omologata e in vendita su Facebook

Il marchio inglese Lotus è cambiato molto negli ultimi anni, finendo inoltre fra le mani del gruppo cinese Geely e perdendo così lo "stampo British" assoluto. Nonostante questo però sono ancora molti gli appassionati che lo seguono con amore, soprattutto guardando al passato. Qualcuno ha persino ricostruito una Lotus Formula 3.

Si tratta per ovvie ragioni di una replica, davvero ben fatta però. Inoltre, nonostante il suo aspetto "da pista", è perfettamente omologata per circolare in strada, il che la rende davvero unica nel suo genere. Bene, se state invidiando forte il suo proprietario sappiate che la vettura è in vendita, dunque può essere vostra sborsando però la bellezza di 80.000 dollari. La vettura è stata infatti messa sul Facebook Marketplace come fosse uno smartphone o un computer qualsiasi e si trova a North Hollywood.

Ovviamente a bordo è tutto custom, il telaio replica quello di una F3 del 1990, il motore (montato al centro) invece è stato presto "in prestito" da una Kawasaki ZX14R ed eroga ben 200 CV. 80.000 dollari non sono certo pochi, sono l'equivalente di circa 70.000 euro, una cifra con cui è possibile acquistare diverse auto sportive attualmente presenti sul mercato, in questo caso però parliamo di un esemplare davvero unico, che farà certamente gola ai collezionisti.... soprattutto a fronte dei soli 1.200 km percorsi.