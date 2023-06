Lotus Evija X impressiona al Nurburgring: l'hypercar EV si fa estrema con un ala colossale

L’Evija è l’hypercar elettrica del marchio Lotus e secondo il marchio inglese si tratta della vettura di produzione più potente al mondo, anche se, a dirla tutta, il primo esemplare del modello non sia ancora arrivato effettivamente sul mercato. Ciò nonostante Lotus procede con lo sviluppo della sua tecnologia a bordo del prototipo Evija X.

Ovviamente i dati tecnici della vettura sono sconosciuti, ma se il powertrain fosse lo stesso che si trova sulla vettura standard, allora si tratterebbe di un veicolo dotato di quattro motori elettrici con una potenza complessiva che supera i 2.000 CV, ma ciò che di certo diversifica la Evija X dalla sua versione “standard” è il comparto aerodinamico, che in questo caso si fa a dir poco estremo, a partire proprio dell’ala posteriore, una delle più ampie e spioventi mai viste.

L’auto è stata immortalata dai fotografi spia assiepati lungo il circuito del Nordschleife, e stando a quanto dichiarato dagli stessi, ieri Lotus ha prenotato l’intera pista per uso privato, e l’auto veniva anche seguita dall’alto da un’elicottero che filmava le gesta della vettura in azione tra i cordoli. Lotus potrebbe essere alla ricerca di un record sul Green Hell?

La risposta potrebbe essere positiva, ma nel caso lo scopriremo soltanto tra qualche giorno, nel frattempo però, i colleghi di motor1.com hanno interrogato la casa di Hethel circa la vettura in questione, e la risposta di Lotus dice che la Evija X è un prototipo che adotta una tecnologia tutta nuova basata sul modello stradale, e di fatto rappresenta la massima espressione di questa vettura, che nel corso delle ultime settimane ha girato su diverse piste del pianeta, per affinare lo sviluppo e i test dell’auto.

E con il look esagerato che mette in mostra non sarebbe affatto fuori luogo nell’imminente Pikes Peak 2023: a proposito, date un’occhiata alla bestiale Alpine A110 Pikes Peak che correrà la famosa hill climb.