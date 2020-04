Lotus Evija: uno sguardo al configuratore, prestazioni e prezzo

La Lotus Evija sta per arrivare, il configuratore ufficiale della supercar elettrica è online e sembra uscito direttamente da un videogioco di ultima generazione. Vediamo anche il prezzo e le prestazioni di questo Super-EV.

I facoltosi clienti di Lotus potranno personalizzare liberamente i colori degli esterni, i cerchi, e ogni dettaglio degli interni attraverso degli appositi schermi touch nelle sedi del brand.

Un video che mostra il funzionamento del configuratore della Lotus Evija ha anche rivelato alcune nuove verniciature speciali, tra cui l'Atomic Red, il Solaris Yellow e il Carbon Black. Il configuratore mostra un'immagine pressoché fotorealistica: gli ingegneri di Lotus hanno preso decisamente più di qualcosa in prestito dal mondo dei videogame, vi basti pensare che i riflessi vengono gestiti attraverso il Ray Tracing.

La Evija è la prima auto completamente elettrica di Lotus, attualmente è possibile preordinarla versando una caparra (completamente rimborsabile) di ben 250.000 sterline. Le consegne dovrebbero partire questa estate. Il prezzo per portarsi a casa una delle 30 Evija che saranno prodotte? Ben 1.7 milioni di sterline, quasi 2 milioni di euro.

Con questa cifra i clienti di Lotus si guadagnano di diritto anche un regalo decisamente prestigioso: un libro con rilegatura di lusso con le foto della loro personale Evija ritratta nei momenti più importanti dell'assemblaggio.

Un regalo prezioso ma anche esclusivo: ognuna di queste super-EV, considerando il livello di personalizzazioni offerto dall'azienda, sarà unica e diversa da tutte le altre.

I motori della Evija erogano quasi 2000CV (1972, per la precisione) per uno scatto da 0 a 100Km/h in meno di 3 secondi.

Curiosi di saperne di più? Un video ufficiale mostra la Lotus Evija in tutto il suo splendore.