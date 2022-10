Lotus Evija pronta a sfidare Nürburgring: boss a caccia del nuovo record

Durante l’evento di presentazione del SUV elettrico Lotus Eletre, la casa automobilistica di Hethel ha svelato anche il futuro della hypercar elettrica Evija, la quale potrebbe essere pronta a sfidare il Nürburgring-Nordschleife per stabilire un nuovo record sul giro per la classe dei veicoli elettrici di serie.

A confermare questo intento è stato l'amministratore delegato di Lotus, Matt Windle. Le sue ultime dichiarazioni sono chiarissime: “Le nostre simulazioni ci mostrano che l'Evija è molto veloce. Questo è esattamente quello che dovrebbero mostrare perché l'auto è ultra potente, leggera per un EV e ha un carico aerodinamico incredibile. In termini di portare l'auto stessa sul circuito, tutto ciò che ho posso dire che al momento è guardare questo spazio".

Il propulsore completamente elettrico, del resto, non scherza: si parla di quattro motori per un totale di 1.973 cavalli e 1.700 Nm di coppia massima. Con un peso di 1.680 chilogrammi grazie al telaio interamente in fibra di carbonio e il pacco batteria da 70 kWh, questa hypercar sembra davvero costruita appositamente per dominare il leggendario e ostico circuito tedesco.

Al momento tutti i dati ottenuti da Lotus sono presi dal simulatore; pertanto, non ci resta che attendere un po’ di tempo per vedere se l’Evija riuscirà nel suo intento.

