La Lotus Evija EV da 2.000 cv sta per arrivare, ammiriamola in questo video

Per chi non lo sapesse la Lotus Evija è una hypercar elettrica dalle promesse assurde. La casa automobilistica britannica ha spremuto ogni possibile goccia di tecnologia presente all'interno dell'azienda e non per tirar fuori un bolide fuori di testa.

Avrà una potenza di circa 2.000 cavalli elettrificati generati da ben quattro motori elettrici, uno per ogni ruota. Ognuno di essi sprigiona quindi 500 cavalli. I cerchi saranno realizzati in magnesio e avranno una dimensione di 20 pollici all'anteriore e di 21 pollici al posteriore. Si prospetta uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e una velocità massima di oltre 320 km/h.

Avevamo potuto ammirare la macchina già lo scorso agosto alla Monterey Car Week (foto e video), ma adesso abbiamo la possibilità di vederla in un video più lungo e approfondito. I ragazzi di carwow hanno infatti avuto modo di analizzarla da vicino, e di pubblicare su YouTube un video molto curato, vi consigliamo caldamente di prenderne visione.

Al momento la Lotus Evija sta affrontando le ultime fasi di test, e i tecnici stanno provvedendo alle ultime limature. Ne saranno prodotti soltanto 130 esemplari, che andranno a rappresentare le vetture più costose ed esclusive mai prodotte da Lotus. La cura è quindi maniacale, e ogni unità potrebbe arrivare a costare anche 2 milioni di euro.

La concorrente principale sarà la Tesla Roadster, un mostro in grado di raggiungere i 400 km/h e gli 800 km di autonomia per singola carica. Ma non solo, perché Elon Musk promette caratteristiche assolutamente avveniristiche e stupefacenti per la vettura.