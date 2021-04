La Lotus Emira sarà l'ultima supercar a motore termico del marchio

La parola d’ordine sembra essere evoluzione, lo studio e lo sviluppo di nuove tecnologie, soprattutto nel settore automobilistico, sempre più proiettato verso il mondo del full electric. Il recente Shangai Auto Show è stato teatro di numerosi annunci riguardanti la futura elettrificazione di interi brand, e anche Lotus abbraccerà quest’idea.

Honda mira ad avere una gamma composta solamente da EV entro il 2040, ma possiamo dire che Lotus sarà prossima all’obiettivo già da quest’estate, data in cui debutterà ufficialmente la nuova Lotus Emira, l’auto che avrà l’onore e l’onere di rappresentare l’ultima sportiva del marchio ad accogliere un motore termico all’interno del suo cofano. Il suo nome in codice era Type 131 e ora dovrà fare da ponte tra le attuali Elise, Exige, Evora e l’hypercar Evija, il bolide totalmente elettrico capace di 2.000 cavalli.

Il sistema di propulsione sarà quindi esclusivamente termico, e non ibrido come si pensava, ma verrà declinato in diverse opzioni. Una di queste sarà un nuovo motore 4 cilindri turbo da 2 litri, dotato di una trasmissione automatica a doppia frizione, altrimenti è prevista una versione rivisitata del 3.5 litri V6 con compressore volumetrico di Toyota, che potrà montare anche un cambio manuale invece dell’automatico. Non ci sono specifiche dettagliate sulle potenze in gioco, ma il 4 cilindri dovrebbe avere una potenza superiore ai 300 cavalli, mentre il propulsore V6 dovrebbe erogare un po’ di potenza extra rispetto all'unità montata attualmente sulla Evora.

Esteticamente le linee riprendono gli stilemi dettati dalla Evija, specialmente nelle forme del posteriore, mentre per il telaio si parla di “Sport Car Platform”, che dovrebbe trattarsi di una revisione piuttosto elaborata del telaio Evora. Per Matt Windle, il Managing Director di Lotus, la Emira sarà l’auto più completa mai creata dal costruttore inglese, ben proporzionata e votata alla prestazione, senza dimenticare il comfort, la tecnologia e l’ergonomia di guida.

Lotus Emira verrà svelata il prossimo 6 luglio, e due giorni dopo la vedremo in azione al Festival of Speed di Goodwood, l’evento motoristico più fascinoso dell’anno.