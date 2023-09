Lotus Emeya, in programma anche una variante wagon 'monstre'?

L'ufficialità della nuova Lotus Emeya è un chiaro atto di guerra alla rivale Tesla, tuttavia una versione station wagon sarebbe la diretta contendente della Porsche Taycan.

Il capo del design della Lotus, Ben Payne, ha lasciato intendere la possibilità di una versione station wagon della Emeya, anche se non ha confermato esplicitamente se fosse nei piani di produzione.

"Diciamo solo che conosco molte persone creative a cui piacciono questo tipo di prodotti. Il team di progettazione è sempre alla ricerca della prossima opportunità e di come possiamo fare qualcosa di leggermente diverso e ottenere più opportunità. Per quanto riguarda il piano prodotto, non posso commentare."

Se esistesse una domanda sufficiente per una versione station wagon della Emeya, Lotus potrebbe considerare la possibilità di realizzarla. Attualmente, la Emeya è in grado di generare fino a 905 cavalli, superando la potenza della Taycan Turbo S Sport Turismo di Porsche, che produce 751 cavalli. Tuttavia, Porsche sta pianificando un restyling significativo della Taycan, che potrebbe portare una versione Taycan Turbo GT con una potenza a quattro cifre. Ecco una sfida tra una Taycan Turbo S e una Lucid Air.

Il segmento delle station wagon elettriche ha pochi concorrenti diretti al momento, quindi se la station wagon Emeya della Lotus diventasse una realtà, la competizione principale potrebbe essere con la Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo in questa nicchia di mercato. Tesla e Lucid, al momento, non hanno piani espliciti per entrare in questo segmento.