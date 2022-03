Lotus Eletre anche in versione Tri-Motor: sarà più veloce della Tesla Model X Plaid

La sera del 29 marzo 2022 Lotus ha presentato ufficialmente, nel mentre di un grande evento a Londra, il primo Hyper-SUV del mondo: il Lotus Eletre. Oggi veniamo a conoscenza di nuovi dettagli non diffusi ufficialmente dal produttore.

Per saperne di più sul nuovo SUV elettrico di Lotus vi consigliamo di leggere il nostro articolo Alla scoperta del nuovo Lotus Eletre. Quell'articolo si basa ovviamente su informazioni ufficiali presenti all'interno del comunicato stampa dell'azienda, oggi però veniamo a sapere quanto dovrebbe pesare il SUV britannico: 2 tonnellate esatte, 2.000 kg, che per un SUV elettrico lungo oltre 5 metri (quanto un Lamborghini Urus o un'Audi Q8) non è affatto male.

Un peso che infatti rende Eletre il SUV più leggero della sua categoria, anche della potentissima Tesla Model X Plaid, il SUV americano con oltre 1.000 CV di potenza, a cui Lotus si è ispirata per la variante top di gamma di Eletre: avremo un modello Tri-Motor da circa 900 CV, con due motori sull'asse posteriore. In accelerazione, il SUV a tre motori di Elon Musk è in grado di battere praticamente tutte le supercar a benzina del panorama attuale (Tesla Model X Plaid più veloce delle supercar), potrebbe però trovare in Eletre un concorrente eccellente.

Il SUV di Lotus parte da 600 CV di potenza, una versione che già da sola può percorrere lo 0-100 km/h in meno di 3 secondi. Visto il peso di 2.000 kg, una variante più potente da 900 CV potrebbe benissimo percorrere lo 0-100 km/h in 2,5 secondi, dunque un decimo più velocemente della Tesla Model X Plaid, che si ferma a 2,6 secondi.

Sappiamo bene che la tecnologia elettrica è nata per ridurre i consumi di carburante e renderci meno schiavi dei combustibili fossili, il mercato però è fatto anche di questo, di sfide, di limiti, di confini che vengono abbattuti - e siamo certi che ne vedremo di belle negli anni a venire. A tal proposito quando vedremo Eletre Tri-Motor? Nel giro di due anni se tutto va come deve andare...