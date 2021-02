Lotus E-R9: ecco il bolide elettrico per dominare Le Mans nell'anno 2030

Come ben sapete, il mondo automotive sta attraversando una rivoluzione senza precedenti nella sua storia. L'avvento dell'alimentazione elettrica sta cambiando tutto, e di sicuro il mondo delle corse si lascerà influenzare da questa tendenza andando a modificare radicalmente le regole del gioco.

Radicale è proprio il termine giusto per definire l'assurdo concept visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina. Russell Carr, il designer che sta dietro la rapidissima Lotus Evija, ha voluto cominciare ad immaginare un eventuale bolide elettrico capace di sbaragliare la concorrenza alla 24 Ore di Le Mans del 2030.

E' chiaro che le sue forme derivano direttamente da quelle di un velivolo militare, e infatti Carr si è ispirato al cockpit di un aereo da combattimento, poiché la sua mano è stata indirizzata "in parte da una macchina e in parte da un fighter jet."

L'opera, denominata Lotus E-R9, è il lavoro del reparto consulenza di Lotus Engineering, e vuole mostrare feature e tecnologie le quali potrebbero apparire sui futuri bolidi da corsa. Per il momento il progetto si è fermato ad uno studio virtuale, ma il leader della divisione aerodinamica, Richard Hill, ha affermato che il concept "incorpora tecnologie le quali ci aspettiamo di sviluppare appieno in modo pratico."

Dal nostro canto ammettiamo di essere particolarmente eccitati dall'idea di poter toccare con mano un bolide del genere, anche perché l'ottimizzazione dell'aerodinamica non ha precedenti pratici: i pannelli della carrozzeria saranno completamente attivi, e cambieranno forma in base alla situazione nella quale la macchina si trova per incrementare le prestazioni in ogni momento specifico. La funzione può essere attivata con un semplice pulsante, ma è anche in grado di regolarsi autonomamente grazie a dei sensori appositi per la rilevazione dei flussi d'aria.

Ad ora non abbiamo dettagli approfonditi su motorizzazioni e potenza: sappiamo soltanto che la E-R9 si muoverà tramite quattro motori elettrici. L'imminente Lotus Evija utilizza proprio tale configurazione, con quattro unità montate su tutte le ruote per una vettorizzazione della coppia eccezionale. Pertanto non è strampalato aspettarsi una potenza di 2.000 cavalli o più.

Prima di lasciarvi andare vogliamo però rimandarvi a notizie molto interessanti circa il futuro del brand inglese: di recente è stato siglato un accordo fra Lotus e Alpine atto a sviluppare e produrre una sportiva elettrica leggera e velocissima.