Lotus anticipa una Emira dedicata alla pista? Domani il reveal ufficiale

Negli ultimi mesi tutte le volte che abbiamo nominato Lotus si parlava di qualcosa di inerente alla recente svolta elettrica del marchio, che è iniziata ufficialmente con la presentazione del primo SUV del marchio, la Lotus Eletre. Questa volta però non si parla di auto EV, ma di una speciale Lotus Emira da pista che verrà svelata domani.

L’Emira è l’ultima vettura a motore termico ancora presente nella gamma Lotus, che col suo debutto è andata a coprire lo spazio vuoto lasciato dall’uscita di scena dei modelli Elise, Exige ed Evora. Ebbene, con un breve e criptico filmato postato su Facebook, la casa di Hethel fa sapere che domani ci sarà un interessante reveal di una Emira piuttosto speciale, il canto del cigno del modello se vogliamo.

Nei 13 secondi che compongono il video possiamo udire il suono più aggressivo che mai del suo motore, mentre un pilota equipaggiato di tutto punto la lancia tra i cordoli di un circuito. Dell’auto si vede poco e niente, praticamente nulla a dire il vero, ma per qualche frazione di secondo notiamo un volante che è ben distante dalle forme di unità di serie, e sembra proprio come quello delle macchine da corsa.

Ricordiamo infatti che lo scorso settembre Lotus aveva comunque annunciato una Emira GT4 pronta per essere schierata nelle competizioni, che sarebbe stata presentata in forma ufficiale entro la fine del 2021, ma questo non è mai avvenuto.

Nel reveal di domani potremmo quindi aspettarci la presentazione ufficiale della Lotus Emira GT4, o forse una versione a sé stante espressamente dedicata alla pista per dare il giusto addio all’ultima vettura a motore termico di Lotus. Quest’ultima opzione non appare poi così folle, se consiferiamo che tra gli hashtag utilizzati nel post ce n’è uno che dice “limitless”, che potrebbe suggerire appunto una versione ancor più estrema che non ha la necessità di rimanere imbrigliata dai regolamenti necessari a correre.